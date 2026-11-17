El problema de la política actual es que nos ha robado la ilusión. Nos han acostumbrado a resignarnos a que las cosas no pueden cambiar y a vivir con la sensación de que, da igual quién gane, el que paga los platos rotos es siempre el mismo… el ciudadano de a pie.

Pero imagínense que por un segundo cambiamos las reglas del juego. Imagínense que este próximo 29 de noviembre las urnas no sirven para elegir a otro político que nos prometa lo imposible, sino para que mande alguien de la calle. Alguien que no debe favores a ningún partido, que no tiene padrinos ni sobres que esconder y que sabe perfectamente lo que cuesta llenar la nevera o llegar a fin de mes. Si yo me sentase en la Moncloa, mi primer objetivo no sería atornillarme al sillón, sino devolverle la esperanza a este país y demostrar que las cosas se pueden hacer bien. La esperanza empieza por recuperar lo básico, porque no se puede soñar con el futuro cuando estás ahogado en el presente. La vivienda dejaría de ser un artículo de lujo para convertirse en lo que debe ser… un derecho innegociable. Vamos a limpiar el mercado de especuladores y grandes fondos para que nuestros hijos puedan independizarse antes de los cuarenta y formar una familia sin que se les vaya el sueldo entero en cuatro paredes. Y vamos a garantizar que el esfuerzo del trabajo diario tenga recompensa; se acabó la precariedad encubierta, la temporalidad eterna y los sueldos de miseria mientras otros se llenan los bolsillos. Trabajar en España tiene que ser sinónimo de vivir con dignidad, no de sobrevivir haciendo malabares.

Vamos a barrer de arriba a abajo la corrupción y el chanchullo político que nos avergüenza como nación

Pero la esperanza también se forja sintiéndonos seguros y respetados en nuestra propia casa. Vivir en paz significa poder pasear por cualquier barrio de España a cualquier hora sin miedo, sabiendo que hay un Estado que protege la convivencia y que pone orden frente al descontrol. Significa también gestionar la inmigración con cabeza, con seriedad y con los pies en la tierra… abriendo las puertas a quien viene a trabajar y a asumir con respeto nuestras leyes, y cerrándoselas tajantemente a las mafias y a la delincuencia. Un país seguro es un país libre.

Y lo más importante de todo… vamos a barrer de arriba a abajo la corrupción y el chanchullo político que nos avergüenza como nación. Ya está bien de ver cómo las instituciones se usan como un cortijo particular mientras al honrado le aprietan las clavijas a impuestos. Si yo mandara, el político que meta la mano en la caja lo pagaría caro y se irá a una casa con rejas para no volver jamás, devolviendo hasta el último céntimo robado. Se acabó la prepotencia, el aforamiento de los intocables; quien gobierne tiene que ser el primer servidor público, el primero en dar ejemplo y el primero en rendir cuentas claras ante la gente.

España no es un país fracasado; es un país extraordinario atado de pies y manos por una clase dirigente que vive de espaldas a la calle. Lo que nos falta no es capacidad, es voluntad política y coraje. Y yo tengo la firme esperanza de que, si nos quitamos el miedo de encima y nos unimos los de abajo, podemos levantar un país del que volver a sentirnos profundamente orgullosos.

De una vez por todas… “sí, se puede”.

José Manuel Varela Mosquera

(Ourense)