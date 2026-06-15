El aguacero salva al Córgomo frente al Marín (0-0)

La final de ascenso a Preferente Galicia arrancó entre el Córgomo y el Marín marcada por los factores extradeportivos, empezando por el retraso en el inicio debido a una avería en el autobús del Marín. Además, el encuentro contó con una notable presencia policial, con cerca de una decena de agentes.

Ambos equipos dejaron claro que la eliminatoria se decidiría por detalles. El primer momento polémico llegó muy pronto, en el minuto 3, cuando el Córgomo reclamó la expulsión de un jugador visitante por una agresión sin balón sobre Diegas. El futbolista local terminó sangrando, pero el colegiado decidió no mostrar ninguna cartulina.

En el 14, Dani Real probó fortuna, aunque el guardameta visitante atrapó sin excesivos problemas. Cuatro minutos después, el propio Dani Real volvió a intentarlo, enviando el balón por encima del larguero. La ocasión más clara del primer acto para los locales llegó en el minuto 21, cuando un disparo de Abi fue salvado por la defensa marinense prácticamente sobre la línea. Antes del descanso, Dani Real volvió a encontrarse con una acertada intervención del meta visitante.

Pese a las aproximaciones del Córgomo, el Marín también tuvo sus opciones. En el minuto 35 llegó su primera ocasión clara tras un error de Adri y apenas dos minutos más tarde fue Jacobo Millán el que estuvo cerca de adelantar a los visitantes con una falta desde la frontal que rozó el gol.

Tras el paso por vestuarios cambió el escenario. El Marín dio un paso adelante y pasó a dominar el encuentro, mientras en el horizonte comenzaban a aparecer las primeras nubes amenazantes. A los 2 minutos de la reanudación, una acción desafortunada entre Deivis y el meta Cristian acabó con este en el suelo durante más de 5 minutos, dando el susto de la tarde, aunque pudo terminar el encuentro.

Javi Pazos tuvo la primera oportunidad del segundo tiempo para el Marín, aunque su disparo se marchó fuera. Poco después lo intentó Sylla, pero con idéntico resultado.

Mientras tanto, el cielo comenzó a descargar con toda su fuerza sobre O Bañadoiro. Los rayos comenzaron a acechar la zona y un auténtico diluvio convirtió el terreno de juego en una batalla contra los elementos. En medio de esas condiciones extremas, el Marín intensificó su asedio sobre la portería defendida por Adri.

La ocasión que pudo decidir el encuentro de ida llegó en los últimos minutos. Pedro se encontró con la portería vacía, pero la enorme cantidad de agua acumulada frenó el balón en el momento decisivo y le impidió ejecutar el remate con claridad. En la continuación de la jugada, el segundo disparo se marchó fuera.

Finalmente, empate a cero que deja todo para la vuelta, en un partido que se prevé duro en Marín.