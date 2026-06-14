El Antela mantiene la ilusión intacta tras empatar con el San Tirso (0-0)

Con el mejor ambiente de la temporada en el campo de A Moreira, superando los mil aficionados, el Antela y San Tirso no pudieron romper la igualdad sin goles y de esta manera el ascenso a la Tercera Federación se resolverá el próximo sábado en el feudo coruñés.

Dado lo mucho que estaba en juego, la primera parte estuvo marcada por un mayor control del juego por parte de los visitantes, especialmente en la franja central del campo, pero aun así, los locales dispusieron de su oportunidad en las botas de Negrete, pero su tiro encontró bien posicionado al cancerbero Fedello.

Sin embargo, el miedo hizo correr un sudor por el cuerpo de los seguidores antelanos cuando una falta lanada por Rafa Mella se estrellaba en el poste izquierdo de un Pío que solo pudo seguir con la mirada cómo se salvaba su portería.

El Antela se limitó a cerrar los huecos que se podrían provocar en su última línea y apostar a la contra con balones largos que jamás tuvieron una resolución satisfactoria.

La segunda aproximación del San Tirso nació de un saque de banda que llegó a los pies de Casariego, cuyo posterior disparo encontró bien posicionado y seguro al portugués Pío.

Los antelanos buscaron la manera de sorprender, pero no existía una buena conexión entre el medio y sus delanteros, pero antes de que se cumpliera la media hora del primer acto, el capitán Pedro encaró en solitario hacia la portería rival, siendo desestabilizado en la frontal del área por dos defensas. Aunque muchos reclamaban que había sido dentro del área, el árbitro, haciendo un claro gesto con sus brazos, negaba que existiera infracción.

Era más que lógico, máxime jugando en su casa, que el equipo de Bruno Gómez debía ser más osado en la segunda parte para conseguir un resultado mucho más positivo de cara al encuentro de vuelta.

La postura tomada por el San Tirso fue bien distinta. Ya no se atrevía a llegar con claridad y poco a poco los anfitriones se dieron cuenta de que arriesgando más podían conseguir abrir la lata. Las escaladas por la banda de Pucho eran uno de sus puntos positivos, ya que puso muchas veces en jaque a los defensores visitantes.

El otro destacado en los albinegros fue el colombiano Negrete. Su simpleza para jugar y darle sentido al balón estuvieron muy cerca de cristalizarse en la portería coruñesa. Su aparición por la banda derecha no pudo ser interrumpida por los visitantes, que respiraron con cierto alivio cuando su remate se estrelló en el larguero.

Más tarde, Negrete tuvo una nueva oportunidad, pero esta vez su buen remate fue desviado, con esfuerzo, por el meta Fedello.

Presión antelana

En los últimos 20 minutos, el Antela fue arrinconando a su adversario y mereció un premio mayor, pero la volea de Couto en semifallo terminó en nada. Lo cierto es que el colegiado dejó en amarilla una clara falta de Gamallo para frenar a Negrete.

El tiempo se fue consumiendo y para el San Tirso marcharse de A Moreira con este empate era como una victoria, la que sí debía llevarse el Antela por contar con más ocasiones para romper el 0-0. Queda la vuelta y allí será otra historia.