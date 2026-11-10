Agustín Ruiz, entrenador de la UD Ourense: “No hay más secreto que trabajar”

La UD Ourense regresó de vacío de su visita a Pasarón tras caer ante el Pontevedra por 1-0. Una derrota que los deja como colistas, con ocho puntos y a cinco de la salvación. Un partido que significó el debut en el banquillo del técnico Agustín Ruiz, que llegó la pasada semana desde el Barco. Firmó por esta temporada y la que viene y a ilusión y ganas no le va a superar nadie.

El nuevo responsable deportivo del equipo rojillo habla de cómo fueron sus primeros días: “Por supuesto que con mucha ilusión, pero con muy poco margen de maniobra. Fui a presenciar un entrenamiento y trabajé un día, pero poco puedes cambiar, dar un par de ideas, poner orden, unas pautas defensivas y que el equipo no estuviera estirado porque nos iba a perjudicar”.

La pregunta es obligada: ¿Cómo se encontró el equipo?: “Los he encontrado con mucha ilusión, los chicos se esfuerzan y aunque tenemos claro que es una situación jodida, lo que veo es que te escuchan, que quieren y que tienen muchas ganas de intentar revertir la situación, sabiendo que no es nada sencillo”. Y no se engaña: “Debemos tener claro que la empresa es muy complicada. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y si van llegando resultados positivos, nos darán mucha alegría. Porque las victorias tapan todo y dan mucho en el trabajo semanal”. También habla de posibles fichajes que puedan reforzar el equipo: “Lo hemos hablado y la intención es hacer incorporaciones en la manera que se pueda. Estamos buscando y queremos hacerlo, además pienso que sería conveniente e incluso necesario, pero sí se puede y las posibilidades económicas lo permiten”.

Un técnico que tiene claro lo que quiere y el estilo que va a dibujar en la UD Ourense: “Lo primero, que esto se cambia con mucho trabajo, no existe otro secreto. A partir de ahí, no exponerse a situaciones arriesgadas ni comprometedoras, porque en la situación en la que estamos todo lo que pueda salir mal nos va a salir. Y luego ver la capacidad de los jugadores y trabajar para que si dan un seis, tratar de convencerlos de que tienen que dar un ocho. Ese es mi trabajo y del cuerpo técnico”.

La Liga y O Couto

También habla el técnico rojillo de cómo se encontró la Primera Federación: “Es un cambio abismal, no solo en dedicación, que eso ya lo hacía en el Barco, pero está claro que aquí mucho más. Requiere mucho trabajo, pero esto es lo que quería hacer, para lo que llevo trabajando mucho tiempo, por eso estoy con muchas ganas porque es fútbol profesional”. Y cuenta una anécdota que le pasó al llegar a Pasarón: “Siempre te afloran muchos recuerdos, porque jugué allí y aunque el campo parece otro, te emociona. Además, me contó un amigo que fue el campo donde debuté cuando llegué a Ourense hace 30 años. Ya ni me acordaba, fue en pretemporada en un amistoso que además ganamos en los penaltis”.

Volviendo a la realidad de la liga, habla de su estadio: “El campo de O Couto tenemos que intentar que sea un fortín. Es un campo en el que la gente aprieta y estoy seguro de que nos van a ayudar, por ahí también pasan muchas opciones de mejora”. El próximo sábado llegará su primer partido en O Couto, ante el Mérida, y espera poder conseguir el primer triunfo.