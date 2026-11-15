Agustín Ruiz, entrenador de la UD Ourense: “Hay que luchar todos hasta el final”

Agustín Ruiz llegaba a su primera rueda de prensa en O Couto tras la derrota ante el Mérida reconociendo cosas buenas y malas de su equipo: “Hubo un partido hasta el minuto 30 y otro hasta el descanso. Ante un equipo que va a estar arriba, hasta el minuto 35 no sufrimos, aunque con errores en posesión de balón o en ocupación de espacios. Es justificable y entendible la desconexión tras el gol, pero es lo que más me duele”.

El gol y la pegada definen partidos y para el técnico rojillo el Mérida fue casi perfecto, al igual que en los duelos: “Ellos han marcado casi todas las que han tenido. Son un equipo hiperfísico y por eso nos ganaban siempre los duelos”.

Y no se olvidó de la importancia de las bajas en el desarrollo del choque: “De la derrota en Pontevedra lo que más me dolió fueron las bajas y espero que la próxima semana estemos ya todos. Creo que será importante para tener más posibilidades para el plan de partido y plasmar mis ideas”.

De cara al futuro y al trabajo que todavía queda por hacer para construir el equipo, explicó sus ideas: “El segundo tiempo es bueno ofensivo pero hay que corregir cosas a nivel defensivo. Ha sido una semana muy difícil e intentaré perder el menor tiempo posible en los entrenamientos para que cojan los automatismos e intentar que el equipo mejore”.

Y, a pesar de la situación clasificatoria y de que todo parece ir en contra para luchar por la permanencia, dejó un mensaje alto y claro para todo lo que resta todavía de temporada: “Hay que luchar todos hasta el final y hasta que no estemos enterrados”.