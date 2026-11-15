Pedro Sánchez comenzó su particular huelga general al borrarse del funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Mandó representación, pero Pedro el huelguista no acudió por miedo al rechazo y a los abucheos. Dice que no va a funerales católicos, pero también miente en esto, como con lo de su chófer, porque estuvo en los funerales religiosos de Montserrat Caballé o Fernández Vara. Huyó cobardemente, como hizo en Paiporta, de su propia responsabilidad como presidente del Gobierno. No dio la cara, como suele hacer, cuando sabe que la sociedad le considera responsable último “in vigilando”. Igual que hizo durante la violación de la integridad territorial de España al irse de vacaciones tras la invasión de Ceuta, escapó del problema que supone enfrentarse a la verdad y a los ciudadanos, renunciando a sus obligaciones institucionales como jefe del Ejecutivo. Ya no cuela la excusa aconfesional para justificar una ausencia tan indecente, porque se trata de obrar con honor y dignidad ante la tragedia de Urda. No hizo huelga de campaña, en cambio, porque a la misma hora del funeral de Toledo, Pedro el candidato grabó el pódcast de Jordi Wild, lo que viene a demostrar que todo en el sanchismo es pura conveniencia política. ¿Acaso no merecen 69 víctimas mortales un receso presidencial en la carrera electoral?

En el funeral del sanchismo, el socialismo obrero sindical español llorará lágrimas de cocodrilo por el difunto"

En el funeral tampoco estuvieron Abascal ni Colau, pero sí Feijóo y otros representantes políticos, porque no se trata de ser católicos o ateos, sino de ser personas y rendir homenaje presencial a las víctimas y a sus familias, desoladas por la pérdida. Y más cuando parece demostrada la negligencia de la gestión gubernamental en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras y de la seguridad ferroviaria. Pedro y sus sindicatos han estado esta semana más preocupados por la primera huelga de la historia contra la oposición que por la memoria de las víctimas del accidente de tren. La banda de la subvención y la corrupción estuvo más en la pancarta y el piquete que en mostrar empatía y solidaridad emocional con quienes perdieron a sus seres queridos. Algo que los Reyes encarnan como Jefatura del Estado porque es su obligación, pero que Sánchez declina con un desprecio y una falta de humanidad impropios de un representante público. Esa deslealtad con España y los españoles forma parte de las señas de identidad de este sanchismo calamitoso. Y pese al CIS manipulado, hay que decirlo alto y claro: esa amenaza solapada de Sánchez cuando dijo que “si no es de una manera será de otra, pero vamos a continuar cuatro años más” es un tic de peligrosa inclinación autocrática que se parece demasiado a lo que dijeron distintos líderes bolivarianos antes de procesos electorales fraudulentos denunciados por observadores internacionales. En consecuencia, la oposición debiera estar vigilante de forma preventiva con el voto familiar exterior, para evitar sorpresas como la de 2023, cuando el perdedor terminó gobernando tras pactar una legislatura nociva para la democracia y el interés general de los españoles.

Sánchez hizo huelga en el funeral por las víctimas de Urda y huelga general contra la oposición porque sus correligionarios sindicales le han echado un cable convocando un paro preventivo, político y electoral. La vergüenza es tan descarada como la convocatoria del 29-N con base en la vivienda y el uso populista del desahucio de la fallecida Mari Carmen, tan ruin como la corrupción sistémica del sanchismo y tan desalmado como las cloacas de Leire y sus cómplices en nombre del amor tras la imputación de su esposa mitinera y de su hermano condenado. Con su ausencia en Toledo, Sánchez ha anticipado el funeral del sanchismo, que previsiblemente tendrá lugar, Dios mediante, el 29 de noviembre de 2026, día y año de nuestro Señor en el que los españoles rezarán un responso por Pedro el amoroso, un presidente sin alma ni corazón con un lado oscuro que causa alarma social a la mayoría de los españoles. Fiel a sí mismo, Pedro también hará huelga en su propio funeral y culpará a los demás de su muerte política autoprovocada a base de fechorías, mentiras y engaños sin límites desde el comienzo mismo de su propio mandato como líder del PSOE y presidente del Gobierno.

El funeral del sanchismo será un nuevo acto laico de propaganda, en el que todo el socialismo obrero sindical español llorará lágrimas de cocodrilo por el difunto mientras por lo bajini un murmullo de alivio cubrirá con responsos y euforia reprimida el silencio vacío de su último adiós. Y como Jesucristo, querrá resucitar al tercer día para seguir aforado; intentará la resurrección que el sanchismo obró con Franco para agitar los fantasmas del pasado por resentimiento vengativo y estrategia frentista.

El funeral del sanchismo sepultará las tentaciones autoritarias, y sobre su lápida, una corona marchitará con el olvido la pesadilla de Frankenstein. En el epitafio, rezará la frase que hace justicia al líder derrotado en las urnas: “Vivo en la cobardía demostrada, pero amenazo con volver. Son las cinco, estoy bien, pero no descanso en paz”.

La sordera sindical

Los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han demostrado no escuchar el clamor social y persistieron en llevar a cabo una huelga general política preventiva contra la oposición a instancias del falso sindicato político de inquilinas. Los secretarios generales de CC.OO. y UGT han hecho su último servicio al sanchismo, convocando un paro fracasado que sólo pretendía la agitación callejera por motivos electorales. La motivación de la vivienda como razón de la huelga general fue tan forzada y estuvo tan telegrafiada como la acampada de Sol, la utilización del desahucio de Maricarmen, la aprobación del decreto contra la propiedad privada y las revueltas callejeras de movilización de la izquierda extrema. La huelga general del 11-N previa al 29-N fue la penúltima cacicada política del sanchismo para esconder la responsabilidad de 8 años de poder bajo subvenciones millonarias a los sindicatos de clase. De nuevo la izquierda caviar ha escenificado una España de conflicto social y polarización que no está en el ánimo de la sociedad que votará el 29 de noviembre. La sordera sindical ha sido atronadora.

Pedro, ausente

Pedro Sánchez.

La criticada ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Toledo demuestra la verdadera naturaleza del sanchismo en su expresión más deshumanizada. El miedo al abucheo en plena campaña electoral llevó al núcleo duro de la Moncloa a desistir de la presencia de Sánchez en la catedral de Toledo. Una cobardía que ya demostró en otras ocasiones rehuyendo sus responsabilidades de gobierno o huyendo de Paiporta en plena dana mientras dejaba solos a los Reyes ante las víctimas de la riada de Valencia y sus familias. Todo el mundo se pregunta ahora qué conejo electoral tramposillo usará Sánchez más allá de la ley de nietos. El sanchismo va saltando de la vivienda a las pensiones, de la calle al BOE, en una huida hacia adelante que terminará el 29-N. Su último intento se ha truncado tras el abandono de la abogada de Koldo, Letizia de la Hoz, al que se suma Leire, en su intento de implicar al PP en la supuesta compra de los cloaqueros para desenmascarar a Sánchez. La UCO ha vuelto a pillar a Pedro mintiendo sobre su chófer Cervillo, y hasta la Fiscalía europea investiga la presunta corrupción.