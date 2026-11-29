Para el técnico ourensanista, Agustín Ruiz, la derrota entraba dentro de lo posible por el potencial del rival, pero destacó el primer tiempo de su equipo y que la expulsión fue definitiva. Al mismo tiempo, realizó un alegato de la situación que están viviendo con reiteradas amonestaciones y expulsiones en los partidos: “Sabíamos el contexto de partido que teníamos ante un rival de un nivel muy alto y si te quedas con diez es imposible poder competirles. Aunque los jugadores, incluso así, sacaron fuerzas de donde no había. En relación a la expulsión y a las tarjetas que estamos sufriendo, creo que en los partidos no se están dando situaciones para tanto, pero al final las decisiones las toman los colegiados y nosotros tenemos que convivir con ellas y levantarnos”.

El cambio en la portería tuvo una explicación por parte del técnico: “No es que Vizoso estuviese mal, pero creo que Rielo estaba entrenando también muy bien y merecía tener minutos porque creo que necesitamos a todos, sobre todo si lo merecen por su esfuerzo y creo que hoy hizo un buen partido”.

No pudo olvidarse de la afición, que volvió a arropar al equipo a pesar de todo y para Agustín Ruiz no hay discusión: “Tenemos la mejor afición de Galicia y por ellos también tenemos que levantarnos porque lo merecen”. Porque para el técnico vasco el equipo todavía tiene vida y lanzó un mensaje alto y claro: “Que no nos entierre nadie hasta que no estemos muertos”.

Borja Fernández, entrenador del CD Lugo: “Ganarán partidos”

Borja Fernández, técnico del Lugo, reconocía la justicia de la victoria de su equipo: “Fuimos mejores durante el partido”, pero sin olvidar que por el planteamiento de la UD Ourense no se encontró cómodo su equipo: “Nos costó poner el ritmo de juego con balón que tenemos”.

De su equipo destacó: “La concentración y las vigilancias porque no era fácil con el partido que se planteaba” y de su ex equipo, la UD Ourense solo tuvo palabras de reconocimiento al trabajo que están haciendo y confianza en que saldrán de la situación en la que se encuentran: “A pesar de que pierden en los tres últimos partidos están compitiendo bien y con buen juego y mereciendo más, y estoy seguro y deseo desde hoy mismo que reviertan la situación y puedan ganar partidos para salir de la posición clasificatoria en la que se encuentran”.