Agustín Ruíz, entrenador de la UD Ourense: “Que no nos entierre nadie”
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Agustín Ruiz, entrenador de la UD Ourense, consideró clave la expulsión de Xabi en las opciones de puntuar y apeló a seguir trabajando para ganar el próximo partido ante el Coria
Para el técnico ourensanista, Agustín Ruiz, la derrota entraba dentro de lo posible por el potencial del rival, pero destacó el primer tiempo de su equipo y que la expulsión fue definitiva. Al mismo tiempo, realizó un alegato de la situación que están viviendo con reiteradas amonestaciones y expulsiones en los partidos: “Sabíamos el contexto de partido que teníamos ante un rival de un nivel muy alto y si te quedas con diez es imposible poder competirles. Aunque los jugadores, incluso así, sacaron fuerzas de donde no había. En relación a la expulsión y a las tarjetas que estamos sufriendo, creo que en los partidos no se están dando situaciones para tanto, pero al final las decisiones las toman los colegiados y nosotros tenemos que convivir con ellas y levantarnos”.
El cambio en la portería tuvo una explicación por parte del técnico: “No es que Vizoso estuviese mal, pero creo que Rielo estaba entrenando también muy bien y merecía tener minutos porque creo que necesitamos a todos, sobre todo si lo merecen por su esfuerzo y creo que hoy hizo un buen partido”.
No pudo olvidarse de la afición, que volvió a arropar al equipo a pesar de todo y para Agustín Ruiz no hay discusión: “Tenemos la mejor afición de Galicia y por ellos también tenemos que levantarnos porque lo merecen”. Porque para el técnico vasco el equipo todavía tiene vida y lanzó un mensaje alto y claro: “Que no nos entierre nadie hasta que no estemos muertos”.
Borja Fernández, entrenador del CD Lugo: “Ganarán partidos”
Borja Fernández, técnico del Lugo, reconocía la justicia de la victoria de su equipo: “Fuimos mejores durante el partido”, pero sin olvidar que por el planteamiento de la UD Ourense no se encontró cómodo su equipo: “Nos costó poner el ritmo de juego con balón que tenemos”.
De su equipo destacó: “La concentración y las vigilancias porque no era fácil con el partido que se planteaba” y de su ex equipo, la UD Ourense solo tuvo palabras de reconocimiento al trabajo que están haciendo y confianza en que saldrán de la situación en la que se encuentran: “A pesar de que pierden en los tres últimos partidos están compitiendo bien y con buen juego y mereciendo más, y estoy seguro y deseo desde hoy mismo que reviertan la situación y puedan ganar partidos para salir de la posición clasificatoria en la que se encuentran”.
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