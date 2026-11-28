Ante el líder tampoco hubo opción a la sorpresa. Nueva derrota de la UD Ourense en un partido en el que volvió a quedar de manifiesto que el equipo va mejorando en algunos aspectos, pone todo de su parte de principio a fin y hasta con el marcador en contra y en inferioridad numérica, tras la habitual expulsión que viene sufriendo partido a partido, pero todo ello no le da para tener opción ni de ganar ni de puntuar.

Lo más negativo del choque ante el líder fue el inicio de partido, donde el equipo salió encerrado a su área, con una distancia entre líneas enorme, que no le daba opción a la sorpresa, sin ganar duelos y sufriendo continuas llegadas de un Lugo dominador absoluto, que tan solo tardó 17 minutos en plasmar la superioridad en el marcador con el gol de Rufo en un claro error defensivo ourensanista.

El gol supuso un punto de inflexión y transformó al equipo de Agustín Ruiz, que pasó a dominar el partido con balón y a ganar disputas, aunque sin ocasiones claras de gol, como viene siendo habitual en sus encuentros por la dificultad para generar en ataque, consiguiendo, eso sí, entrar en una etapa de igualdad sobre el terreno de juego.

Apenas fueron diez minutos, porque el Lugo volvió a coger las riendas del choque con un Parrilla como amo y señor del medio campo y pudo sentenciar con las claras ocasiones de Chiqui, Álex Costa y una ocasión salvada por Cabrera in extremis a centro de Simón Luca. La mejor noticia era el marcador. El 1-0 al descanso para los ourensanistas y que el choque estaba abierto.

Pero tras el descanso llegó la sentencia. A los cinco minutos, con la expulsión de Xabi Domínguez en otro error individual y en una rigurosa decisión arbitral. Porque desde ese momento la superioridad del Lugo se acentuó, que pasó a controlar el choque a placer y sentenció apenas diez minutos después, en una acción en velocidad que Berzal sentenció en el mano a mano ante Rielo.

Los cambios en uno y otro equipo fueron la tónica de una media hora final sin historia, en la que el Lugo pudo ampliar la ventaja con varias ocasiones y con un penalti que detuvo Rielo. La UD Ourense tiró de orgullo y de Jansonas, que sigue sumando pocos minutos, pero buscando el gol en cada balón que toca y terminó de forma decorosa el partido, limitaciones al margen, y evitando una goleada mayor. Ante el Coria, una final.