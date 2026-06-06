Agustín Ruiz no se mueve de Calabagueiros y sigue al frente del CD Barco

El Centro de Deportes Barco comienza a planificar la próxima temporada con su primer movimiento, la renovación del técnico Agustín Ruiz (Barakaldo, 1973), que llegó a Calabagueiros a finales de 2025. Ruiz cogió al equipo al borde del descenso y estuvo luchando hasta el final de liga por entrar en la zona de play off.

“Continúo en el Barco porque el club siempre me ha tratado muy bien y todo lo que les he pedido, me lo han ofrecido. No he contemplado ninguna oferta de otros equipos de Tercera. Para mí la prioridad siempre fue el Barco y estoy muy contento por arrancar aquí una temporada desde el principio”, asegura el entrenador Agustín Ruiz.

En cuanto a la plantilla y los posibles cambios, Ruiz apunta que “nuestro mercado es diferente al resto de equipos de la categoría por nuestra situación geográfica, por lo que intentaremos apostar por la continuidad. Ahora bien, quiero cambiar unas cuantas cosas que para mí son muy importantes. Está claro que bajas tiene que haber, es ley del fútbol. Mi idea es tener una plantilla joven, con jugadores con mucha energía, que les guste entrenar, que vivan para el fútbol y que tengan capacidad para seguir moldeándose y evolucionando”.

Cinco semanas de pretemporada

A falta de confirmación oficial, la idea es que la Tercera Federación arranque la primera o segunda semana de septiembre, por lo que “tenemos que hacer una pretemporada de cinco semanas y media, más o menos. No me gusta que sea muy larga, pero sí que es cierto que quiero probar cosas y ahora voy a tener el tiempo que me faltó cuando me incorporé al equipo en la mitad de la competición. Las pretemporadas son buenas para coger dinámicas y conceptos de lo que yo quiero, ya que no es fácil adquirirlos en poco tiempo”.

Ruiz tiene claro que “ahora toca descansar y cargar las pilas para una temporada que se va a presentar muy ilusionante”.