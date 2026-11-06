Agustín Ruiz, nuevo entrenador de la UD Ourense: “Estoy tremendamente feliz de volver a lo que ha sido mi casa”
TÉCNICO VASCO
El técnico vasco Agustín Ruiz regresa al club en el que comenzó y terminó sus etapas como jugador y entrenador. Será el entrenador de la UD Ourense hasta junio de 2028.
La UD Ourense ya tiene nuevo entrenador. Agustín Ruiz regresa al banquillo rojillo después de alcanzar un acuerdo con el club ourensano, al que llega procedente del CD Barco. El técnico se mostró tremendamente feliz por regresar a una entidad que considera su casa y con la que mantiene un vínculo especial.
“Estoy tremendamente feliz por volver a lo que ha sido mi casa, donde empecé y terminé tanto como jugador como entrenador. Es mi vida, fue mi equipo y sigue siéndolo”, reconoce Agustín Ruiz, que afronta esta nueva etapa con ilusión y el objetivo de ayudar al conjunto ourensano.
Su llegada confirma la información que ya había adelantado La Región, que señaló al técnico como el elegido por la entidad rojilla después de varios días de negociaciones con el CD Barco.
Ruiz firma por lo que resta de temporada y una más, hasta junio de 2028, y será presentado oficialmente este viernes. Su primer compromiso llegará este sábado, cuando la UD Ourense visite Pasarón para medirse al Pontevedra en un nuevo derbi gallego.
En principio, el entrenador se incorporará sin ayudantes, aunque no se descarta que pueda llegar acompañado de un segundo técnico. Adrián Padrón y el preparador físico Pablo Díaz continuarán formando parte del cuerpo técnico.
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