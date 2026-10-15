Aires, del Verín: “Somos difíciles de ganar”

REGRESO A LAS CANCHAS
Ontime y Estrela con confianza en el regreso
PREFERENTE FUTGAL
El recién ascendido Verín pasa por su mejor momento tras sumar tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos. Unos números en los que su capitán, Jorge Aires (Verín, 2000), ha sido protagonista tras marcar en los últimos tres encuentros, pese a ser central. “Estoy muy contento, no solo por los goles, sino porque están valiendo puntos. Creo que nunca había tenido una racha de tres partidos seguidos marcando. A balón parado intento posicionarme bien, intuitivamente sé dónde puede caer el balón tras el saque y se me da bien ir a la segunda jugada si hay un rechace. Es cuestión de colocación y experiencia”, reconoce el defensa verinense.
Después de seis jornadas, el equipo dirigido por Vítor Pereira suma diez puntos y ocupa la sexta posición, siendo el mejor ourensano de la categoría. Aires destaca que son un equipo complicado de ganar: “Teníamos claro que íbamos a competir muy bien. Es verdad que no ganamos en las dos primeras jornadas, pero hicimos muy buenos partidos. Con el paso de las semanas, las victorias y este empate nos sirve para coger confianza. Llevamos una racha de puntuar casi siempre y hay que aprovecharla. Somos un equipo muy difícil de ganar por nuestro método de trabajo, cómo competimos y la manera de jugar. Si estamos bien, somos muy complicados para cualquier rival”.
En el último encuentro, el Verín igualó 2-2 frente al Alertanavia en un encuentro donde el “5” rojillo cree que merecieron más: “En cuanto a juego creo que no hicimos un partido muy bueno, ya que no tuvimos una circulación fluida. Sin embargo, en cuanto a ocasiones creamos muchísimo. Ellos aprovecharon dos errores muy graves nuestros: una pérdida de balón de un extremo que intenta jugar hacia atrás con el central y nos roban para hacer un dos para uno, y otra acción donde nos ganan la espalda muy fácil para marcar un gol de fortuna. A pesar de eso, tuvimos, al menos, ocho ocasiones clarísimas para marcar, además de los dos goles, pero nos está faltando efectividad. Es el punto a mejorar en esta liga, saber liquidar las oportunidades que generamos”.
El próximo encuentro de los verinenses será ante el Cambados. “Nos manejamos bien en todos los campos, pero Burgáns es un terreno de juego muy parecido a José Arjiz en dimensiones y suele estar en un estado espectacular. Es una salida muy difícil ante un equipo recién descendido de Tercera. Ellos tienen la presión de estar arriba y la necesidad de sumar, lo que puede jugar a nuestro favor si el partido se les complica. Nosotros iremos a intentar sacar los tres puntos y a prolongar esta buena dinámica sabiendo que nos viene un calendario exigente”, finaliza Jorge Aires.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REGRESO A LAS CANCHAS
Ontime y Estrela con confianza en el regreso
PREFERENTE FUTGAL
Aires, del Verín: “Somos difíciles de ganar”
TRIUNFO FEMENINO
Las sub-20 de atletismo en Ourense, en la cima
Lo último
Gestos y algo más, para Ceuta
LEER ES UN PLACER
Lo que puede revelarnos Apolo