Aires, del Verín: “Somos difíciles de ganar”

El recién ascendido Verín pasa por su mejor momento tras sumar tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos. Unos números en los que su capitán, Jorge Aires (Verín, 2000), ha sido protagonista tras marcar en los últimos tres encuentros, pese a ser central. “Estoy muy contento, no solo por los goles, sino porque están valiendo puntos. Creo que nunca había tenido una racha de tres partidos seguidos marcando. A balón parado intento posicionarme bien, intuitivamente sé dónde puede caer el balón tras el saque y se me da bien ir a la segunda jugada si hay un rechace. Es cuestión de colocación y experiencia”, reconoce el defensa verinense.

Después de seis jornadas, el equipo dirigido por Vítor Pereira suma diez puntos y ocupa la sexta posición, siendo el mejor ourensano de la categoría. Aires destaca que son un equipo complicado de ganar: “Teníamos claro que íbamos a competir muy bien. Es verdad que no ganamos en las dos primeras jornadas, pero hicimos muy buenos partidos. Con el paso de las semanas, las victorias y este empate nos sirve para coger confianza. Llevamos una racha de puntuar casi siempre y hay que aprovecharla. Somos un equipo muy difícil de ganar por nuestro método de trabajo, cómo competimos y la manera de jugar. Si estamos bien, somos muy complicados para cualquier rival”.

En el último encuentro, el Verín igualó 2-2 frente al Alertanavia en un encuentro donde el “5” rojillo cree que merecieron más: “En cuanto a juego creo que no hicimos un partido muy bueno, ya que no tuvimos una circulación fluida. Sin embargo, en cuanto a ocasiones creamos muchísimo. Ellos aprovecharon dos errores muy graves nuestros: una pérdida de balón de un extremo que intenta jugar hacia atrás con el central y nos roban para hacer un dos para uno, y otra acción donde nos ganan la espalda muy fácil para marcar un gol de fortuna. A pesar de eso, tuvimos, al menos, ocho ocasiones clarísimas para marcar, además de los dos goles, pero nos está faltando efectividad. Es el punto a mejorar en esta liga, saber liquidar las oportunidades que generamos”.

Visita a Burgáns

El próximo encuentro de los verinenses será ante el Cambados. “Nos manejamos bien en todos los campos, pero Burgáns es un terreno de juego muy parecido a José Arjiz en dimensiones y suele estar en un estado espectacular. Es una salida muy difícil ante un equipo recién descendido de Tercera. Ellos tienen la presión de estar arriba y la necesidad de sumar, lo que puede jugar a nuestro favor si el partido se les complica. Nosotros iremos a intentar sacar los tres puntos y a prolongar esta buena dinámica sabiendo que nos viene un calendario exigente”, finaliza Jorge Aires.