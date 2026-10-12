El Verín se dejó dos puntos ante el Alertanavia (2-2)

El Verín recibía en el José Arjiz al colista Alertanavia con la idea de firmar la cuarta victoria consecutiva, aunque no pudo pasar del empate (2-2) en un partido muy flojo de los de Vitor Ferreira en el que regaló los dos tantos a su oponente y además se cansó de malgastar ocasiones de gol.

El conjunto verinense, muy impreciso, entró mal al duelo y fue el Alertanavia el que empezó dominando, con juego combinativo, pero sin ocasiones. Le costó a los locales 15 minutos asentarse y Júnior dispuso de la primera gran ocasión, aunque su remate se marchó por encima del larguero. Después fue López, pero su remate lo sacó a córner el portero. Los visitantes estaban replegados esperando contras que también llevaron peligro, obligando a intervenir a Gándara yen otra Breixo remató fuera.

Relacionado Un Verín en racha vuelve al Arjiz para enfrentarse al Alertanavia

El 1-0 llegó en el 26, con una buena presión en la que López sirvió a Júnior para que su remate ajustado al palo fuera el 1-0.

Más ocasiones locales, que pudo sentenciar: un nuevo remate de Júnior, un mano a mano de López que sacó el portero y la más clara de Júnior, en otro mano a mano que definió muy suave.

Sin embargo, llegó el empate en el descuento, en una pérdida que definió Javier Nogueira.

El arranque del segundo tiempo volvió a ser nefasto para un Verín, que en dos minutos se veía abajo con el 1-2 de Fernando.

El duelo fue un monólogo del Verín, con ocasiones de todos los colores, aunque solo acertó Jorge Aires en el 62 para el empate. La última, en el descuento, un mano a mano que Jorge no define.