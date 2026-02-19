Aitor Neira, entrenador del Sporting Carballiño: “No podemos regalar nada”

El Sporting Carballiño parece estar dispuesto a todo y aquel deseo que expresó en la pretemporada su entrenador, Aitor Neira, de pelear por el ascenso no parece ahora tan descabellado. “A la plantilla lo que le transmití desde el inicio es que mi objetivo era estar entre los cinco primeros si nos daba y por ahora los resultados están acompañando”.

Una de las asignaturas donde ha mejorado es en cosechar victorias a domicilio. “Al final en esta categoría cualquier campo es fastidiado y siempre cuesta ganar. El golpe que dimos el domingo en la mesa es bastante importante, fuimos el primer equipo que gana en Velle, un rival directo, y siempre te da mucha más moral para poder afrontar lo que se viene ahora. En este último encuentro quería que pasasen ciertas cosas de lo planificado y por suerte se dieron, reponiéndonos rápido al gol de ellos para conseguir la victoria”.

Al estar tan comprimida la liga en la parte alta, el técnico entiende que no se puede regalar nada. “Aquí el que se relaje un poco, como el Velle, que viene de dos derrotas seguidas, se descuelga. Si dejas de apretar los rivales no aflojan”. Y marca en rojo una fecha en concreto: “Tenemos que seguir en la lucha e intentar llegar como ahora al partido en Nogueira, que puede ser clave”.

A la hora de realizar un análisis de ciertos jugadores de la plantilla, Aitor Neira tenía algo muy claro cuando asumió el equipo: “mi primer fichaje era claramente Damián, que lo conocía de entrenarlo en la base del Arenteiro. Me está dando mucho como mediocentro defensivo y conseguí una buena forma de Dani Arbo, que en Velle hizo un partidazo, después Israel nos aporta mucho ofensivamente”. Artai es el cuarto portero que debutó tras llegar del Arnoia: “Al final, y lo hablaba con un amigo, de los cuatro que tenemos, el que menos ha jugado fueron tres partidos. Utilicé a todos y todos aportaron. Ahora él nos está dando ese plus”.

Al consultarle si era una utopía el ascenso directo, asegura que, “por como se está poniendo la liga no lo es, pero sí difícil, porque el resto de equipos cuentan con recursos económicos que el Sporting no tiene. Andamos entre los clubs con más bajo presupuesto, entonces ahora mismo no podemos ponernos a fichar a alguien que nos dé lo que nos hace falta, o aportar goles o solidez defensiva, al final tenemos que tirar con lo que hay. De todas formas conseguimos armar un gran grupo, sobreponiéndonos a las numerosas bajas que tenemos y mientras las cosas funcionen no es un sueño, ojalá se consiga”.