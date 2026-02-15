El Sporting Carballiño no afloja ante el Velle (1-3)

Brais, del Velle y Pana, del Sporting Carballiño, siguen con la mirada el esférico.

El Sporting Carballiño salió aún más reforzado después de superar por 1-3 al Velle, al que ahora le saca una diferencia de siete puntos, más el golaverage y mantiene la tercera posición que da derecho a disputar los play off de ascenso.

Por lo mucho que había en juego, ambos salieron por todas, teniendo los locales la primera y más clara ocasión para ponerse por delante, pero Quique, en el corazón del área, cabeceó sobre el larguero un buen centro desde la derecha.

Los visitantes respondieron más tarde, en una acción similar. Envío de Pana que por milímetros no alcanzó a conectar Quique Souto.

Cuando se esperaba que el nivel de intensidad prosiguiera, se convirtió el encuentro en una constante disputa, donde los anfitriones buscaban llegar por medio de Said y Javito, pero sus llegadas se difuminaban ante la contundencia de la defensa rival.

Los sportinguistas apostaban a jugar balones largos en búsqueda de la velocidad de Quique Souto y algunas apariciones de Damián. Pero Israel, que hasta entonces, soportaba un duro placaje, fue el autor del 0-1. El mérito del atacante estuvo marcado por ganarle un esférico que parecía tener controlado Mario Langa y desde un ángulo muy cerrado se las ingenió para marcar con un sutil envío que superó la salida del portero.

Antes de caer el telón del primer acto pudo llegar el segundo tanto. Isarel habilitó a Quique Souto que, entrando por la banda izquierda, sacó un potente remate que se estrelló en el palo.

De cara al segundo tiempo, el técnico local, Anxo Valcárcel, metió a Benito para darle otro aire al ataque que, por entonces era deficitario. El ariete estuvo cerca de marcar, entrando por el segundo palo, un centro de Quique que alcanzó a desviar Robin al córner.

Benito no bajó los brazos y en otra aproximación, alcanzó a conectar, de cabeza, un centro lateral que se perdió lejos de los dominios de un Artai siempre seguro.

El Sporting Carballiño apostó por jugar al contragolpe e Ibai, marchándose en velocidad por la banda izquierda, se internó en el área, pero su remate débil no tuvo mayores problemas para Modesto.

Un minuto más tarde se produjo el empate del Velle. El meta Artai desestabilizó en el área a Javito y el penalti lo transformó Benito con un potente disparo para colocar el 1-1 y darle mayor emoción al encuentro, ya que la igualdad no era el mejor negocio para ninguno.

Sin embargo, dos minutos más tarde, los visitantes volvieron a ponerse por delante. Israel intentó un primer tiro dentro del área que dio en un contrario y Meji, que acompañaba la jugada, resolvió con un disparo cruzado que se metió junto al palo derecho para establecer el 1-2.

El tramo final del partido estuvo marcado por las ganas de los anfitriones por no sufrir su primera derrota de la temporada en el Monte da Aira.

Los dirigidos por Aitor Neira reforzaron su defensa y la apuesta de jugar a la contra trajo de cabeza a su rival. Un párrafo aparte para Maside que supo gestionar los esfuerzos y se constituyó en una de las figuras.

En el descuento llegó la sentencia. Ibai superó en la carrera a su marcador y al llegar a la línea de fondo, puso un perfecto centro que empujó, bajo palos, Champi.