Álex Ocampo, capitán del Cented: “Lo sacaremos adelante”

Faltan seis jornadas para el final de liga y el Cented Academy tiene solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso. El capitán pontino, Alejandro Ocampo, reconoce que el equipo no ha logrado los resultados esperados y atraviesa una situación compleja, en la que está costando salir de los puestos de peligro. Al inicio de temporada, el conjunto era sólido en casa, pero perdió esa consistencia en un tramo del curso. Ahora confía en recuperarla y en sacar lo mejor en los seis partidos restantes para lograr el objetivo.

Ocampo se muestra autocrítico y señala las claves para reaccionar: “Si estamos donde estamos es porque no estamos haciendo las cosas bien”, afirmando que el primer paso es recuperar la confianza y volver a la solidez defensiva. También insiste en la importancia de hacerse fuertes en casa y dar un plus fuera, ya que a estas alturas todo lo que sea sumar resulta fundamental.

A pesar de la clasificación, el exjugador del Barco mantiene el optimismo: asegura que ve al equipo con ganas de sacar la situación adelante, aunque reconoce la fatiga acumulada propia del tramo final de la temporada.

Sexta final de Copa

Paralelamente, el Cented acaba de clasificarse para la final de Copa tras eliminar al Celanova y se medirá al Monterrei. Será la sexta final para Ocampo, que ya ha ganado cuatro de las cinco anteriores, incluida la del pasado año con el Barco.

“Es una competición que me gusta mucho”, señala el jugador, que afronta el partido “con la misma ilusión como si fuera la primera vez”. Además, destaca la importancia para el club tras una temporada complicada y el atractivo de la final como fiesta del fútbol ourensano. El objetivo ahora es claro: luchar por conseguir la primera Copa para el Cented.

Por último, el defensa tiene claro que este logro puede ser un impulso: la clasificación para la final copera puede dar confianza al equipo para afrontar con mejores sensaciones las seis jornadas que restan de liga.