El Cented también necesitó la tanda para superar al Sporting de Celanova (5-4)

La otra semifinal de la Copa Diputación quedó en manos del Cented Academy, luego de empatar a cero y superar al Sporting Celanova también en la tanda de penaltis.

El primer acercamiento fue un tiro de Brais, desde el borde del área que despeja un defensa al córner. Tres minutos más tarde Edu Otero remate un centro que se estrella en el central del Celanova.

Los académicos siguieron buscando la manera de abrir el marcador, pero Álex Vázquez desaprovechó una nítida oportunidad dentro del área y su tiro se va fuera.

Antes de llegarse al descanso, una acción por la banda izquierda de los sportinguistsas iniciada por Brais, continuó con una asistencia a Xaco cuyo posterior envío no llega a conectar su compañero Albertito al anticiparse un defensor.

Al cuarto de hora del segundo tiempo, el Cented se quedaría con diez por la expulsión de Edu Otero. En la recta final le fue anulado un gol a Íker Baltar y luego los anfitriones tuvieron la inmejorable posibilidad de ganar. Mano de Albertito y penalti que lanzó Óscar Cruz totalmente desviado.

Se llegó a la tanda desde los 11 metros y la emoción e incertidumbre se palpaba en las gradas de Oira. Hasta el cuarto lanzamiento seguía todo igualado, pero el último que le tocó lanzar al celanovense Diego Rivera, su intención fue adivinada por Édgar para darle la satisfacción a los académicos de pisar por primera vez el campo de O Couto tras quedar el año anterior a las puertas. El próximo 24 de mayo se enfrentará en la final con el Monterrei.

Ficha técnica Cented Academy: Edgar; Álex Vázquez (Marcova, m.82), Oacmpo, Edu Otero, Sergio (Wade, m.72), Óscar Cruz, Marrugo (David Vieira, m.55), Adri, Giraldi (Nico Rodríguez, m.82), Bastos (Izan, m.82) y Cuña. Celanova: Bruno; Albertito, Miguel Mociño, Rivera, Rizos (Mauro, m.58), Adrián Mociño (Emmanuel, m.75), Brais (Baltar, m.72), Mauro, Álvaro Coello, Xaco y Manu. Árbitro: Hugo Alcázar. Expulsó a Edu Otero (m.61) y a técnico Prado, Brais y Adrián Mociño (m.90). Amonestó a Bastos, Ocampo, Sergio, Albertito y Adrián Mociño. Penaltis: 1-0, Ocampo (gol), 2-0, Izan (gol); 3-0, Marrugo (gol); 4-0, Adri (gol); 5-0, Cuña (gol), 5-1, Xaco (gol); 5-2, Emmanuel (gol); 5-3, Manu (gol); 5-4, Albertito (gol); 5-4, Diego Rivera (fallo).