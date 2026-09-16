Alice, del Ontime: “Queremos optar a todo”

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Este Ontime está “on fire”. El inicio de temporada está saliendo a pedir de boca. Dos partidos, dos victorias, la más reciente en tierras jerezanas, en una cancha en la que no es nada fácil ganar. Protagonista del 1-2 ante el Guadalcacín fue Alice Duarte.
La brasileña anotó los dos goles ourensanos, el primero después de robo, conducción, pisada de balón para colocarla en una situación perfecta desde la que alojar la pelota en la escuadra local. El segundo, al remachar un balón muerto en el rebote a un pase que buscaba el segundo palo.
“Ojalá lleguen muchos más”, asegura Alice. “Todavía se está construyendo el equipo, pero queremos optar a todo esta temporada”, añade la jugadora, quien no esconde que “esta liga es tan impredecible que puede pasar cualquier cosa. La temporada pasada ya fue increíble, sobre todo la segunda vuelta, ojalá que esta lo sea más y haber empezado la liga tan bien es un gran síntoma”.
Alice es consciente que “ganar fuera de casa en una competición tan igualada siempre es difícil, por lo que el triunfo tiene mucho valor. Fueron 12 horas de viaje y las piernas pesan mucho, sobre todo al inicio de temporada”. La brasileña analiza el partido: “Tuvimos superioridad todo el partido, pero cometimos un error que nos costó su gol y estuvo más justo, aunque pudimos haber ganado 1-4. Supimos competir muy bien en una cancha muy difícil y un rival con el que los últimos partidos habían sido muy igualados”.
Habla también del sistema de juego del nuevo técnico: “Con el 4-0 que utilizamos nos encontramos bien, aunque el 4-0 falso nos cuesta más. Estamos evolucionando, aunque todavía nos falta un poco para terminar de dominarlo. A mí me gustan estos sistemas de juego”.
Y termina mirando al futuro, las metas del equipo: “Esta temporada queremos superar lo de la pasada y después de este buen comienzo podemos decir que vamos a por todas, no solo en la liga sino también en las Copas. Sabemos que Melilla, Futsi, Roldán y Poio son los equipos de más nivel, pero esta competición es tan igualada que la convierte en impredecible, por lo que puede pasar cualquier cosa. Ahora volvemos a jugar fuera de casa, otro viaje largo ante el Alcantarilla, un rival difícil. Estamos en un buen momento y ojalá llegue la tercera victoria”.
Después de la derrota del estreno en casa, el empate en la visita al Torcal, que le dio el primer punto al Estrela Futsal, dejó mejores sensaciones al conjunto verinense. “Con la derrota en la primera jornada, damos el punto por bueno, aunque deberíamos haber conseguido los tres. Al menos, las sensaciones con balón ya han sido buenas. Nos hemos sacado la presión del debutante de sumar el primer punto y ahora tenemos por delante un partido en casa (Les Corts) muy importante, justo antes del parón de selecciones. Irnos a este descanso con la primera victoria sería importantísimo”, afirma Charlie Simoes, el entrenador.
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