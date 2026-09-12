El Ontime busca seguir ganando y el Estrela empezar a sumar

La Primera División femenina de fútbol sala afronta la segunda jornada. Lo hace con los dos equipos ourensanos viajando para jugar esta tarde. El Ontime, que busca seguir ganando, visita al conjunto jerezano del Guadalcacín (17:00 horas). El Estrela Futsal, que quiere empezar a sumar, se desplaza a tierras malagueñas para medirse al Atlético Torcal (18:00 horas).

El Ontime, que cumplió en la primera jornada, aunque con suspense y remontando, afronta con confianza el primer desplazamiento liguero ante un Guadalcacín que perdió en la primera jornada. Manu Cossío, entrenador del conjunto ourensano, analiza el partido: “El equipo está tranquilo después de haber ganado el único partido que tenemos en casa en este bloque de tres encuentros antes del parón de selecciones. Era un partido muy importante y aunque no dimos nuestra mejor versión, lo sacamos. Ahora jugamos ante un rival que puede estar luchando con nosotros en la clasificación. Ya lo demostró la temporada pasada, con dos partidos muy equilibrados (victorias visitantes, del Ontime 0-1 y del Guadalcación 0-2 en Os Remedios). Tendremos que hacer un partido muy serio para tener nuestras opciones. Confío plenamente en el equipo, que ha realizado una buena semana de trabajo y anímicamente está muy bien”.

No viajó Ju Pedreira, que está tomando corticoides para terminar de reducir la inflamación en la muñeca. El lunes tendrá cita con el médico y posiblemente ya pueda trabajar con el grupo. Sí viajó, aunque tocada, la portera Uxía.

Otra vez muchas bajas

Viaje largo también para un Estrela Futsal que se desplazó para el duelo ante el Torcal con muchas bajas. Pau, Sara Santos, Anita Ontiveros, Jeni y una María Estévez que sigue quemando etapas en su lesión de larga duración no forman parte de una convocatoria en la que sí entra Rafa Pato. “Es la noticia positiva de este desplazamiento”, reconoce Charlie Simoes. La brasileña, que estuvo con su selección, se incorporó al equipo ya en destino.

El grupo continúa poniendo “seña de identidad” al estilo que quiere. Paso a paso, máxime en una semana de una carga táctica “elevada” y carga física “pequeña” al contar solo con siete jugadoras de la primera plantilla para entrenar.

Charlie analiza habla de las sensaciones para el duelo. “Es un partido muy importante y muy complicado porque sabemos que el Torcal es uno de los rivales más complicados para ganarle en su pista. Tenemos claro los aspectos en los que ellas se hacen fuertes, por lo que trataremos de contrarrestarlos. Es una salida complicada, pero necesitamos sumar. La semana pasada la falta de tranquilidad nos costó no puntuar, por lo que ese es un aspecto a cambiar en este partido”, subraya el técnico.