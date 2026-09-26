El Amorebieta calibrará el nivel del Ourense CF

El Ourense CF madrugó este viernes para viajar a tierras vascas, donde este sábado a las 17:00 horas, en el campo de Urritxe, abre la cuarta jornada en Segunda Federación frente a la SD Amorebieta. A las ocho de la mañana partió de Oira la expedición azulona, que en esta ocasión ha decidido cambiar la hoja de ruta. Tras el viaje, ya en Bilbao, donde han montado el cuartel general, realizaron una sesión de entrenamiento en las instalaciones de Lezama, dadas las facilidades otorgadas por el Athletic de Bilbao. Este sábado después de la sesión de vídeo en el hotel y la comida, parten rumbo a Amorebieta para afrontar el partido.

El técnico Jorge Cuesta no podrá contar con los defensas Miguel Cera, con molestias musculares ni con Algisí, que tendrá que cumplir un partido de sanción tras la expulsión ante el Eibar B. Además, Peter Braynsky, por decisión técnica, se ha quedado en Ourense. En principio, las bajas de los defensas que habían sido titulares en los tres partidos de liga deberían ser cubiertas por Mario Jorrín y Ramírez.

Después, deberían jugar los habituales con la entrada en el medio de Jesús Cambil, aunque también ha entrado por primera vez en la convocatoria Facu Ballardo, ya recuperado de su lesión y Aarón Delgado, que se perdió el último partido por lesión.

Enfrente está un Amorebieta entrenado por Jon Castrillo y que tiene a jugadores como Erik Morán, Muguruza, Etxaniz o Larralde como jugadores más destacados.

Jorge Cuesta, entrenador del Ourense CF: “Necesitamos hacer un partido completo”

El entrenador del Ourense CF, Jorge Cuesta, hablaba antes de viajar: “Venimos de una derrota, cierto es que condicionada por cómo fue, con una imagen buena y sin hacer mucho daño esa primera derrota. El equipo entrenó bien y está con muchas ganas de revertir ese mal resultado ante un rival histórico y en un buen campo”.

Sobre el rival comentó que “es un equipo que mezcla jugadores de allí con gente que estuvo en el fútbol profesional que han querido estar cerca de casa. Creo que es un buen equipo y que seguro que no será fácil. Les hemos visto y manejan varios registros, ya que pueden jugar balones largos, por bandas con centros. Además, tienen jugado con defensa de cinco, pero también con defensa de cuatro y seguro que nos va a exigir hacer un partido muy completo, ser fuertes defensivamente y nos obligará a estar atentos al balón parado, porque tienen jugadores con mucha envergadura, pero hemos trabajado bien y estamos preparados para poder sorprenderles”.

Urritxe. 17:00 horas.