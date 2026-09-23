Álex Lorenzo, nuevo centrocampista de la UD Ourense: "La Liga nos marcará el camino"

El Ourense CF comenzó una nueva semana en la que, por primera vez, lo hace luego de una derrota. Fue tras perder ante el filial del Eibar y en O Couto, por cero goles a dos, aunque fue un partido marcado por la expulsión del defensa Algisí a los nueve minutos de partido y que puso el choque mucho más cuesta arriba.

Uno de los jugadores que hasta el momento está siendo de los imprescindibles en los onces del equipo azul, en buena parte por su gran despliegue físico, su intensidad y su trabajo, es el centrocampista Alejandro José Lorenzo Monterroso, conocido como Álex Lorenzo o Melli, por su procedencia de Melide, su lugar de nacimiento. El jugador azulón analiza el comienzo de temporada de su equipo: “Creo que está siendo bueno. Llevamos dos victorias que nos vinieron muy bien para comenzar la liga con tranquilidad y ante el Eibar llegó la primera derrota, pero que estuvo muy condicionada por la expulsión de Algisí cuando no iban ni diez minutos. Eso nos cambió totalmente el planteamiento de partido, pero bueno, también debe servirnos para adaptarnos a este tipo de situaciones que pueden suceder en más ocasiones”.

Partido a partido en una categoría igualada

Sabe Álex Lorenzo que la liga no ha hecho más que comenzar: “Por experiencia, sabemos que va a ser una liga muy larga, que todos los partidos van a ser muy igualados y disputados. Además, tenemos la experiencia de otros años de que si ganas dos partidos estás arriba, pero si los pierdes ya estás en mitad de la tabla o abajo. Hasta el tramo final no puedes hacer cálculos ni ilusiones. Es un tópico, pero tenemos que ir partido a partido y ahora pensar únicamente en el Amorebieta”.

Lo dice también desde la experiencia: “Conozco la categoría de cuando jugué en el Bergantiños, el Ourense CF estuvo en ella y quedó campeón sin ser el máximo favorito, por eso tengo claro que lo único que podemos hacer es trabajar al máximo durante la semana y tratar de ganar los máximos partidos posibles. Luego ya iremos viendo el camino que nos marca la propia competición”.

Sensaciones personales y la competencia en la plantilla

A nivel personal, reconoce Álex Lorenzo estar a gusto: “Me encuentro muy cómodo, estoy teniendo muchos minutos y, aunque tenemos bajas como Facu Ballardo; Cambil, que está empezando a entrar, o Robus, que el domingo estaba lesionado, cuando estemos todos será más difícil para el entrenador y mejor para el equipo. Espero hacer una buena temporada, quedar lo más arriba posible y ayudar al equipo en todo lo que el técnico considere”.

También habló el azulón de cómo ve a sus compañeros: “Creo que es un muy buen grupo, un equipo que está bien confeccionado y que poco a poco se está notando que tenemos más fluidez, más mecanismos, nos entendemos mejor y cada jornada se ve mejoría”.

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El análisis del rival: el Amorebieta

Termina hablando del rival de este sábado, el Amorebieta: “Otro partido muy complicado ante un buen equipo. Aunque es una liga tan igualada que puedes pensar que Compostela, Sestao o el propio Amorebieta pueden ser candidatos a todo, pero luego vemos que pierden o empatan con cualquiera. Tendremos que hacer un partido serio, estar muy concentrados, pero sin tenerle miedo a nadie”.