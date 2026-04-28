Ana Rivera amplía un año con el Ontime
La verinense Ana Rivera renueva con el Ontime tras una temporada “na que nos estamos divertindo” y porque “temos nivel de play off”
El Ontime retiene otra pieza más para su proyecto 2026-2027. Se trata de Ana Rivera, que amplía su contrato un año más. La verinense, que afrontará su cuarta temporada desde su regreso de tierras italianas, tiene claro que en este momento la de seguir en el Ontime “era a miña mellor opción”. Lo hace por motivos de peso, ya que “a temporada está pasando rapidísimo e estámonos divertindo porque o equipo segue progresando”, tanto que “claramente somos un equipo de play off”.
Las sensaciones vividas este curso en el Ontime, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, pesan más para Ana Rivera que sus molestias físicas y por eso seguirá, al menos hasta 2027, en el conjunto ourensano. “É un bo ano no competitivo, hai un bo nivel de xogadoras e corpo técnico e dende o clube fanse as cousas cómodas, o normal é que a xente queira seguir. A temporada está pasando rapidísima e eso quere dicir que o estás pasando ben, que te estás divertindo e se ademáis estás competindo ben… É certo que a estas alturas de vida deportiva xogas e 48 horas despois segues con molestias físicas, xa non tes 20 anos, pero a de renovar era a miña mellor opción”, subraya la jugadora.
Progresión constante
Ana Rivera reconoce que “coa progresión que se mostrou este ano, cada vez estamos máis cerca dos equipos de arriba. O clube aposta pola continuidade polo que está claro que tanto o meu obxectivo como o do clube é loitar polo máximo, e eso é loitar por títulos. Claramente somos un equipo de play off, incluso esta temporada. Tivemos dous resbalóns a inicio de liga (las derrotas en Esplugues y en Ceuta) e tamén tiramos o partido de Torcal. Pode soar ás contas la leiteira, pero con estes nove puntos estariamos agora a dous do play off. Este ano pasounos ese pasiño para estar cos mellores. Faltounos a regularidade por exemplo do Poio e eso é o que temos que conseguir a vindeira temporada”.
Después de la derrota sufrida ante el Torcal la jugadora lamentaba que al play off en Primera Femenina solo tuvieran acceso cuatro equipos. “Neste momento estariamos mirando quen nos tocaría no cruce. É unha pena, porque queda un mes de competición e xa está todo decidido, tanto os equipos do play off como os do descenso. En Primeira Masculina o play off é de oito… É unha pena que sempre vaiamos por detrás. Cando eres un deporte de periferia e do sexo de periferia é o que pasa”, añade.
Más allá de temas federativos, Ana espera poder terminar de la mejor forma posible este mes que queda de competición. “Non é o mesmo que loitar polo play off, pero tócanos loitar pola quinta á séptima posición”.
Todo planificado
Ana Rivera asegura que “cando xa tes unha idade toca coidarse máis. Agora queda un mes de competición, en xunio tocará descando total, pero en xullo toca empezar a moverse para en agosto, dende pretemporada, estar a tope porque hay que pelexar polo play off”.
