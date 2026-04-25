El Ontime luchó hasta el final ante el Poio (4-1)

El Ourense Ontime dio un paso atrás en sus aspiraciones de quedar entre los cinco primeros después de caer 4-1 ante el Poio en un encuentro que se decidió en el tramo final. Por su lado, las pontevedresas siguen segundas y se clasificaron para el play off por el título.

Tras un primer acercamiento de Martita para el Poio en una combinación con Rafa Pato, sería la escuadra dirigida por Carlos Navarro quien se pondría por delante en el luminoso del Municipal de Poio. A los seis minutos, Melli, libra de marca a la salida de un saque de esquina, anotó en el segundo palo el primer tanto del encuentro.

Pese al 0-1 en contra, las locales intentaban hacerse con la manija del juego subiendo la intensidad, aunque las ourensanas se mostraban efectivas en defensa. En el tramo final del primer período, Rafa Pato sacó partido de un error en la salida en corto de Ana Romero para igualar el encuentro (1-1). La portera del Ontime se rehacía poco después parando un penalti lanzado por Ale de Paz tras mano de Carla Ayensa. Con empate a un tanto se llegó al final de los primeros 20 minutos.

El segundo acto comenzó con un Ontime más centrado y con claros avisos de Ana Rivera y Marta de los Riscos, que se estrellaron en los palos. La cosa iba de remates a la madera con otro de Rafa Pato para las rojillas en un derbi que iba subiendo en ritmo e intensidad. Los minutos transcurrían sin que ni unas ni otras impusieran su dinámica de juego.

Tres goles locales

A falta de cinco minutos para el final, tras una buena combinación, Débora asistió de cara haciéndose gigante en la zona de pívot para que Carolina Pedreira ajusticiara a Ana Romero (2-1).

Ante ello, Carlos Navarro decidió arriestar y optó por el juego de cinco en busca de un cambio de tendencia, pero esta vez las cosas no resultaron para las ourensanas, que sucumbieron con sendos goles a puerta vacía desde cancha propia de Élia Gullí y de Noe Montoro, que sentenciaron un encuentro mucho más igualado de lo que muestra el marcador.

Tras la derrota en Poio, el Ontime sigue con 40 puntos cuando quedan cuatro jornadas para el final. El próximo sábado, las ourensanas reciben, a las 17:00 horas, al Castro en Os Remedios.