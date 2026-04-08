FÚTBOL SALA FEMENINO
Ana Rivera, jugadora del Ontime: “Sen esta última derrota o balance é moi positivo”
El Ontime sufrió un duro viaje de vuelta desde Málaga tras encajar la derrota más dura de la temporada (7-0) ante un rival que lucha por la permanencia. Ana Rivera analizó un duelo en el que “non houbo excusas” y valoró un tramo final de curso en el que “aínda non está todo perdido” en la lucha por el top-4.
“Foron moitos goles”, lamentó la verinense del duelo ante el Torcal. “Pensamos que na segunda parte baixarían o nivel, pero non foi así. Viaxamos o xoves, non hai excusas”, añadió la jugadora.
Rivera relativizó el golpe y destacó que “mirando a tempada con amplitude, sen esta última derrota o balance é moi positivo. Levabamos unha segunda volta moi boa e de haber gañado poñíamonos moi arriba, posto que perdeu Castro e tanto Alcorcón como Roldán empataron. O obxectivo era facer cos catro de abaixo 12 de 12, pero quedámonos en nove”.
Esa cifra, nove puntos, es la desventaja con el cuarto cuando quedan 21 en juego. “Está moi difícil, pero aínda é posible. Temos duelos directos e non queda outra que ir partido a partido a pesar da ocasión perdida ante o Torcal. Xogamos con Alcorcón o sábado e tamén nos queda Castro, Poio, Roldán, Les Corts… Estes partidos van a dicirnos o que somos, porque entre o sexto e o décimo non hai case distancia”.
Ana Rivera considera que “temos plantilla para algo máis de onde nos atopamos, pero o primeiro mes e medio foi terrible, perdendo con equipos de abaixo. Mirando con perspectiva, creo que o balance xeral da temporada é positivo, pero sempre queres un pouco máis”.
La jugadora también criticó el sistema de competición, con un play off solo de cuatro equipos. “Menos a tempada pasada, na que nos empeñamos en estar ata o final loitando pola permanencia, levamos moitos anos sen xogarnos nada os últimos meses de competición. Lamentablemente o formato non axuda nada. En Italia, os oito primeiros entraban no play off polo título e os seguintes oito ían ao play out. Con toda a clase media que hai nesta categoría, un play off con oito equipos faría unha competición preciosa. Así, en dúas semanas o noventa por cento dos equipos xa non se xogarán nada”. Finalmente, Rivera habló de su rol en el equipo, que ve “cada vez máis importante. Estou tendo máis minutos, síntome moi cómoda e creo que son importante para o técnico”.
Contenido patrocinado
