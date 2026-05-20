Andrés González, un ourensano de Champions

El próximo sábado se disputa la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon, una cita en la que estará presente Andrés González (Ourense, 1990), Director de Rendimiento e Innovación del conjunto francés.

El preparador físico ourensano cumple su primera campaña en Lyon tras su paso por el Barça y el Washington Spirit. “Estoy muy contento aquí, no solo por los resultados (campeón de la Copa de Francia y la Copa de la Liga), sino porque el recibimiento de la jugadores muy bueno y la adaptación ha sido muy sencilla. La aceptación de las futbolistas y el staff a nuestra manera de trabajar fue inmejorable, por lo que los resultados son consecuencia de todo ello. A nivel personal, tanto mi mujer, mi hija y yo estamos muy contentos en Lyon, es una ciudad muy bonita y estamos cerca de casa”, reconoce Andrés González.

Con referencia a la final frente a su exequipo, el Barça, asegura que “para mí es muy especial, porque ya disputar una final de ‘Champions’ es increíble, pero jugarla contra un equipo en el que estuve muy feliz y gané tantas cosas, es increíble. Seguro que el sábado voy a vivir muchas emociones y las recordaré en un futuro”.

En el aspecto deportivo, González es optimista y afirma que “somos conscientes de que a nivel social la gente puede dar como favorito al Barcelona, ya que en las últimas temporadas ha hecho las cosas muy bien, pero yo estoy muy tranquilo y creo que los favoritos somos nosotros, porque he visto el trabajo que llevamos haciendo con este equipo toda la temporada y considero que llegamos en un momento muy bueno y que las jugadores están súper preparadas, por lo que estoy muy ‘confiante’ y tenemos muchas opciones de llevarnos la final”.

El preparador físico ourensano afronta su segunda final de la Liga de Campeones tras ganar la de 2024 con el Barcelona, curiosamente frente al Lyon (2-0): “Aquel también fue un partido muy especial, ya que fue la despedida antes de irnos a Washington”.

En cuanto a su experiencia en Estados Unidos, admite que “fue una experiencia muy bonita, pero sí que es cierto que íbamos con unas expectativas de estar más tiempo, pero por un tema de decisiones profesionales, se le plantea a Jonatan Giráldez la posibilidad de venir aquí y muy contentos por estar en un gran club y con ganas de ganar la Liga y la Champions”.

Después de dos veranos ajetreados con cambio de equipo, este se plantea más tranquilo al tener contrato con el Lyon hasta 2028: “A principios de junio iré para Ourense y estaré todo el mes. Sigo pendiente de todo lo que pasa en mi ciudad, a ver si la UD Ourense consigue el ascenso. Estoy viendo los partidos de la promoción por el móvil y es una pena que no esté allí”.