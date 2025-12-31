Un año de los que deja huella en el deporte ourensano

Enero

O Couto se llenó, grada supletoria incluida, ante el valencia.

El año 2025 arrancó con emociones fuertes para el fútbol provincial. Sobre todo, para el Ourense CF, que escribió uno de los capítulos más dorados. Fue en la Copa del Rey, eliminando a un Primera División, el Real Valladolid (3-2), para plantarse en la ronda de octavos de final, igualando el techo histórico de un equipo ourensano. Aquella tarde de cabalgata de Reyes el conjunto ourensano se sobrepuso dos veces a las ventajas pucelanas (Raúl Moro minuto 14 y Amallah minuto 24) para llevarse la eliminatoria conlos goles de Jairo (16), Jeron (31) y Ángel Sánchez (52).

El día 14 el que pisó O Couto fue el Valencia, con 7.000 espectadores abarrotando las gradas y la supletoria. Derrota azulona por 0-2 (Carmona en propia meta en el 49 y Sadiq en el 78) en un duelo en el que los locales dieron la cara en todo momento.

No muy lejos de allí, en Expourense, otra cita histórica, con la pista atlética ourensana disfrutando de su primer Meeting Internacional. El recinto capitalino, que todos los años disfrutó de al menos un Campeonato de España (el absoluto en tres ocasiones), daba un paso más. El ugandés Tom Dradiga, que se llevó la victoria en los 400 metros con un registro de 1:46.48, fue uno de los grandes protagonistas de la cita incluida en el calendario de World Athletics.

Febrero

Los chicos del Barrocás y el CSA Ourense, en el Nacional.

El hockey sala ourensano fue protagonista a nivel autonómico y nacional. Después de conquistar los títulos gallegos, en chicos para el Barrocás y en féminas para el Ourensticks, llegó el Campeonato de España. En la categoría masculina, el Barrocás finalizó séptimo y el CSA Ourense octavo. En chicas, séptima plaza del Ourensticks.

En fútbol la UD Ourense metía la directa hacia las categorías nacionales en una Tercera Federación que estaba dominando con solvencia y el Voleyourense no perdía la oportunidad de ser protagonista en la Primera Nacional.

Marzo

El Jairis de Paula Ginzo fue el campeón copero.

El baloncesto femenino empezó pronto a dar alegrías durante el 2025. Y lo hizo de forma sorprendente. El Jairis hizo saltar por los aires los pronósticos y se proclamó campeón de Copa de la Reina, en una de las grandes gestas de la historia del baloncesto femenino. Allí estaba Paula Ginzo, levantando el trofeo y siendo una de las piezas clave en el cuadro murciano. La ourensana, que ya sabía lo que era ganar la Liga con el Valencia, añadió una ilustre línea más a su ya dilatado historial.

Y con acento femenino, y más en marzo, tuvo lugar otra edición de la Carreira da Muller, que vivió su sexta edición en la ciudad con esa faceta reivindicativa muy presente en los actos del 8M. Centenares de personas se dieron cita en las calles para hacer deporte con una prueba absoluta de cinco kilómetros y una carrera inclusiva para no dejar a nadie atrás con salida y llegada en un lugar emblemático como la Praza Maior de Ourense. Un éxito de convocatoria que seguro se volverá a repetir en el año 2026.

Abril

Celebración de la UD Ourense en Concepción Arenal.

Mes de ascensos para los equipos de futbol ourensano. Lo saben bien en la Unión Deportiva Ourense. El equipo rojillo celebró por todo lo alto su llegada a la Segunda Federación. Lo consiguieron fuera de casa, en A Coruña ante el Silva, y allí empezó una jarana que se trasladó después hasta Concepción Arenal, con sus aficionados. Con Borja Fernández al mando de las operaciones, la ilusión se desbordó antes, durante y después.

Al igual que el Antela, que regresó a Preferente 336 días después de un doloroso descenso. Dominadores de la Primera Futgal, los limianos festejaron en A Moreira el éxito de los “mayores”, completado por otras alegrías en las diferentes categorías del club.

En motor, Javi Pardo logró un gran segundo puesto en el Rally de Sierra Morena para liderar el Supercampeonato.

Mayo

Celebración del CD Barco tras el ascenso.

Sonrisas y lágrimas en el quinto mes del año. Parte de las primeras se las quedaron en Valdeorras, con el ascenso del CD Barco a Tercera Federación. Los barquenses cerraron el objetivo en tierras viguesas venciendo al Atlántida Matamá. Hasta allí viajó una nutrida representación de aficionados que descorchó el champán. Éxito también en Cortegada, con el ascenso del Estrela a la Segunda División de fútbol sala femenino.

Menos suerte corrió el Barrocás, que se despidió de la División de Honor B de hockey hierba de la forma más dura e imprevista. Había comenzado bien la fase de permanencia, pero la cosa se complicó. El día D, una “final” ante el SPV en Mariñamansa salió cruz. Un inapelable 0-6 que confirmaba el descenso de los de Roberto Oliveira en una disciplina deportiva que está metida de lleno en el ADN de la ciudad.

Junio

Una medalla llorada por la forma, pero valorada en su justa medida por el fondo. La selección femenina absoluta de baloncesto se colgó la plata en el Eurobasket que tuvo lugar en el mes de junio. Dos ourensanas tuvieron un papel destacado, Raquel Carrera y Paula Ginzo. En el duelo decisivo tuvieron la victoria en el bolsillo, pero se escapó. Fue una plata de ley para dos jugadoras asentadas en la élite.

Igual que la 58 edición del Rally de Ourense, que es una referencia organizativa. Junio es sinónimo de motor y, para que la fiesta fuese doble, el alaricano Javier Pardo fue profeta en su tierra. Un ourensano se subía a lo más alto del podio 43 años después de Peitos. Una cita seguida por multitud de público en cada uno de los tramos.

Y en fútbol, ascenso del Celanova a Preferente, tan deseado como celebrado, tras intensas eliminatorias.

Julio

Con el verano encima, las competiciones de selecciones internacionales ganan peso. Y ahí el nombre propio para Ourense fue el de Inés Sotelo Míguez. La jugadora de baloncesto, que ahora está inmersa en su segundo año con Michigan State en la NCAA, hizo un doblete de medallas. En julio llegó la de bronce en el Campeonato del Mundo sub-19. Un hito al superar, con un final de infarto, a la poderosa Canadá en la lucha por la tercera plaza tras ceder únicamente ante el “coco”, Estados Unidos. Pero, semanas después, la ourensana redondearía su verano con el oro en el Europeo sub-20.

Y julio fue también la fecha elegida por muchos campamentos veraniegos. Uno de los principales, con un nombre propio, es el Campus Sporty, que vivió su edición número 20 con una participación sobresaliente. Una cita multiactividad dirigida a jóvenes de 6 a 15 años que se ha convertido en una referencia en el noroeste peninsular. Mucho fútbol, por supuesto, pero también otras disciplinas en un menú de garantías.

Más mayores, los principales equipos de fútbol de la provincia que, en estas fechas, arrancaron con el habitual trabajo de pretemporada tras finalizar sus vacaciones.

Agosto

Mientras media provincia de Ourense ardía literalmente a causa de una ola de incendios nunca antes vista que obligó a suspender durante dos semanas buena parte de la actividad deportiva y los dos equipos ourensanos de la Primera Federación cerrando la plantilla para una liga que comenzaría el último fin de semana del mes, la localidad de Maceda vestía sus mejores galas en el honorífico acto en el que Xulio Conde era nombrado hijo predilecto de la villa. El director técnico de una escuela ciclista que desde una pequeña localidad del rural ourensano se ha convertido en referencia a nivel provincial, autonómico y nacional, recibió el mayor de los reconocimientos que sus vecinos le pueden hacer.

En baloncesto, Moncho López renovaba su contrato con el COB hasta el año 2028. Una muestra del proyecto cobista a medio y largo plazo antes del comienzo de la temporada.

Septiembre

Un mes marcado por el ciclismo. Tanto por acontecimientos dentro de las fronteras ourensanas y con ilustres deportistas rindiendo a muchos kilómetros de casa. Con la lluvia y las protestas propalestinas ganando peso, O Barco de Valdeorras disfrutó del mejor ciclismo. Lo hizo con la salida de la etapa 17 de La Vuelta a España, que unió la localidad valdeorresa con el Alto de El Morredero, en Ponferrada. Una jornada de fotografías, autógrafos, ídolos y sonrisas para los muchos aficionados que disfrutaron del evento a pie de asfalto. La Vuelta a España y la provincia ratificaron su idilio una edición más.

Uno de los más queridos y reclamados fue el limiano Carlos Canal. Y precisamente el ciclista del Movistar Team fue protagonista este mes disputando el Campeonato del Mundo en ruta que se celebró en Ruanda. El ourensano tuvo una actuación brillante, terminando en el puesto 20 codo con codo con la flor y nata del pelotón internacional, de la que lleva formando parte las últimas temporadas. Todo en una jornada kilométrica y de gran dureza que ratificó una vez más su constante progresión y que se ha ganado su lugar con mucho esfuerzo y por méritos propios.

Octubre

Con este mes llegó un día sin precedentes para la historia del COB. El 18 de octubre se estrenó en partido oficial el equipo sénior femenino. Y lo hizo con una fiesta completa en la pista de la Universidade Laboral, superando al Compañía de María por 52-32 entre un gran ambiente. Un día que será recordado en un club que va a cumplir el medio siglo de historia.

Además, aún inmerso en una Copa Federación que luego ganaría, el Ourense CF superaba al Bergantiños para garantizarse disputar una nueva edición de la Copa del Rey.

Y el motor trajo la celebración de la primera edición del Rallysprint de Lobios, organizado por Escudería Ourense, que volvió a demostrar su capacidad al mando de las operaciones. El asturiano José Manuel Mora fue el vencedor después de rendir al máximo en los cuatro tramos cronometrados.

Noviembre

El Ourense CF, celebrando el título de Copa Federación.

Mes de éxitos para el deporte ourensano en forma de títulos. Uno nacional, con la Copa Federación conquistada por el Ourense CF. Además, fue en casa, al imponerse al Orihuela en un partido más trabajado que el 3-0 que indicó al final el marcador. Triplete de Amin, que hizo el primero en el minuto 12 y los otros dos en el tramo final, minutos 82 y 85 para darle el primer título nacional a los del campo de Oira.

Noviembre es mes de San Martiño. La edición 48 de las decanas de las carreras pedestres en Galicia vivió el triunfo absoluto de David de la Fuente y Ester Navarrete. Los mejores ourensanos fueron Alejandro Fernández e Itziar Manso. La prueba, que estrenó recorrido, congregó a más de 8.000 atletas de todas las edades.

El Ximnasia Burgas estuvo muy bien representado en lo alto del podio del Campeonato del Mundo de trampolín. Melania Rodríguez revalidó su título en doble mini.

Diciembre

Iñaki Williams, en O Couto.

En el último mes del año dos Primera División pasaron por el estadio de O Couto en la Copa del Rey. El Ourense CF, que con anterioridad ya se había cargado a otro equipo de la Liga de las Estrellas (cada vez menos), el Real Oviedo (4-2), recibió el día 3 al Girona. Victoria para los de Dani Llácer por 2-1, con tantos de Álvaro Yuste (minuto 1) y Omar (64) para superar el gol de Yáser Asprilla (24).

Dos semanas después pasó por O Couto en dieciseisavos todo un equipo de Champions y otrora Rey de Copas, el Athletic Club. El Ourense CF le exigió al máximo, tanto que los “leones” necesitaron la prórroga para ganar con el solitario gol de Jauregizar en el 105.

Entre medias, el día 10 se desarrolló en el Auditorio de Ourense una nueva edición de la fiesta del deporte provincial, la número 24 de la Gala de los Premios +Deporte La Región. Los galardones fueron para Carlos Canal, Melania Rodríguez, Inés Sotelo, David Davila, Adolfo Monteagudo, Kissy Torres, Xiana Pungín, Ourense Atletismo, IES Blanco Amor, Club Ciclista Maceda, Escola Pavillón Júnior, “Chema” Royo y Germán González.