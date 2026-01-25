El Antela, sin complejos pero con muchas bajas, visita al líder Atios

Partidazo el que se va a disputar esta tarde en O Carballo entre el líder Atios y el Antela, cuarto clasificado. Los albinegros quieren dar un golpe en la mesa en un partido marcado por las numerosas bajas que tienen. Andrés, Couto, Peque, Lois y Antón están lesionados; y Pucho, sancionado. Además, Adrián Cole y Negrete están casi descartados. Por lo que el técnico Bruno Gómez solo tendrá a 14 jugadores disponibles y tendrá que echar mano del filial y el juvenil.

“Afrontamos el partido con la intención de seguir siendo competitivos, a pesar del rival y de las bajas que tenemos. Creo que debemos modificar poco lo que venimos haciendo, tenemos que ser valientes e intentar hacer nuestro juego. Si somos atrevidos y mostramos personalidad, les podemos hacer daño”, asegura el técnico Bruno Gómez en la previa del choque.

En el encuentro de ida en A Moreira, Antela y Atios empataron sin goles, lo que demuestra la competitividad del equipo limiano.

O Carballo, 17:00 horas.