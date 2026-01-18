El Antela, a seguir fuerte

El Antela inicia la segunda vuelta en el fortín de A Moreira, donde no ha perdido desde que Bruno Gómez asumió el banquillo albinegro. Esta tarde recibe al Alertanavia, que ocupa la decimotercera posición con diez puntos menos que los antelanos, quintos.

Tras ganar la semana pasada por la mínima al Portonovo, los de Xinzo de Limia quieren prolongar su buen momento para asentarse en la zona de play off. “Allí nos costó mucho, era el primer partido de liga y todavía no conocíamos mucho del contrario. Creo que es un equipo similar a nosotros, también es recién ascendido y es un rival directo por lo que tenemos que sacar el partido adelante, ya que en casa no podemos fallar. Además, tenemos que suplir la baja del guardameta Bruno Pío y entre todos tendremos que arropar al juvenil que ocupe la portería”, apunta Bruno Gómez, entrenador del Antela.

Los albinegros no contarán con Bruno Pío (sancionado), Andrés, Couto, Lois, Peque, Antón, Adrián Cole y Jorge García

El estilo, innegociable

Asimismo, apunta que “no vamos a cambiar nuestro estilo ni el sistema, llevamos toda la temporada jugando de una manera determinada y nos está saliendo bien. Es verdad que nos adaptamos al contexto del partido y de cómo esté el campo. Sabemos que la segunda vuelta va a ser muy igualada, todos los equipos nos conocemos bien, ahora con el vídeo prácticamente vemos todos los partidos, por lo que intentaremos comenzar de la mejor manera la segunda parte de la temporada”.

En el capítulo de bajas, Gómez no contará con el meta Bruno Pío (sancionado) y los lesionados Andrés, Couto, Lois, Peque, Antón, Adrián Cole y Jorge. Además, el delantero Ancízar Aragón no seguirá en el Antela y se le está buscando equipo en Portugal.

A Moreira, 16:30 horas.