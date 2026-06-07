El Antela continúa soñando tras ganar en Betanzos (0-2)

El Antela dio un paso más en sus aspiraciones de subir a Tercera Federación después de ganar 0-2 al Betanzos en la vuelta del play off semifinal de ascenso en un partido muy controlado por parte de los albinegros. Después del 3-0 de la ida, los antelanos llegaron al García Hermanos junto a un centenar de aficionados desde Xinzo de Limia y demostraron desde el principio que no se iban a dejar llevar por la euforia del último resultado.

El técnico albinegro Bruno Gómez repitió el mismo equipo titular del encuentro de ida, una apuesta que volvió a salir bien, ya que el Antela se adaptó rápidamente al García Hermanos y tuvo el control del encuentro en todo momento.

Durante los primeros minutos, los locales intentaron acercarse a la meta de Bruno Pío a través del juego directo, las faltas laterales y los saques de bandas, pero tuvieron poco éxito. De hecho, las ocasiones más claras en el primer tiempo fueron del Antela.

En el minuto 20, un córner botado por Charly fue rematado, de forma acrobática, por Pucho y el meta Jesús Jurado salvó a los suyos con una buena intervención. Antes del descanso, el propio portero local sostuvo al Betanzos tras desviar los remates de Mauro Sabucedo y Pedro, a bocajarro. En la última jugada del primer tiempo llegó la única ocasión local con un disparo de André Poses que blocó, sin problemas, Bruno Pío.

Segundo tiempo

Tras el paso por la caseta, continuó el mismo escenario y a la hora de partido se rompió definitivamente la eliminatoria. Charly ejecutó una falta lateral que fue peinada por Pucho, en el área pequeña, para acabar entrando en la portería local.

Después del 0-1, el Antela durmió el encuentro y comenzó a mover el banquillo, mientras que el Betanzos lo intentó, otra vez, colgando balones y con los saques de esquina y de banda, pero el portero luso Bruno Pío volvió a estar valiente y seguro en las salidas. En el minuto 80, Del Río probó fortuna con un disparo, desde el punto de penalti, que se fue al lateral de la portería. En el tramo final, llegó la sentencia del Antela tras una presión alta de Charly, que robó la pelota y abrió a Pucho, cuyo centro raso fue rematado al fondo de las mallas por el recién entrado Carlos González.

Después de esta victoria son ya 296 minutos los que lleva el Antela sin encajar, unos números que refrendan a un equipo que fue el menos goleado en la liga regular.

Con el pitido final se desató la locura de los aficionados antelanos, que ven como su equipo está a solo una eliminatoria de jugar en Tercera Federación por primera vez en sus 107 años de historia.