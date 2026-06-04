Charly, del Antela: “Tenemos los pies en la tierra”

La eliminatoria entre el Antela y el Betanzos en el play off de ascenso a Tercera Federación no pudo empezar de mejor manera por los albinegros, ya que golearon 3-0 al Betanzos en el duelo de ida. Uno de los protagonistas del choque fue Carlos López “Charly” (Xinzo de Limia, 1999), autor del segundo gol. “Para el espectador, creo que el resultado es sorprendente y es verdad que el marcador es un poco engañoso porque marcamos en los descuentos de la primera y de la segunda parte, aunque la victoria fue muy merecida”, apunta el atacante antelano.

Además, da importancia a que “teníamos mucho conocimiento sobre el Betanzos y salimos al partido como unos jabatos, al 200 por ciento, y al igualar su intensidad, somos muy buenos”.

Aunque el 3-0 de la ida podría invitar a la relajación, Charly tiene claro que “en el fútbol ya se ha visto de todo y el 3-0 puede engañar. Somos un equipo jovencito que tenemos que ir al campo del equipo menos goleado de la categoría y con su afición que va a apretar desde el minuto cero. Tenemos que ir con los pies en la tierra y hay que jugar para ganar, no podemos ir a defender el resultado. En nuestra cabeza tenemos que pensar que vamos 0-0, de lo contrario se nos va a complicar la eliminatoria”.

Es una de mis mejores temporadas, las lesiones me están respetando y estoy marcando goles

Asimismo, hace hincapié en que “ellos tienen jugadores muy buenos técnicamente y en las segundas jugadas son muy peligrosos. Además, juegan en un campo que lo tienen muy controlado y en el que pueden encontrar espacios por sus grandes dimensiones”.

Una de las claves del choque pasa por “aguantar los primeros minutos, ya que ellos saldrán a por todas. Debemos tener claro que alguna ocasión clara vamos a tener y habrá que saber aprovecharla”.

En el apartado individual, la temporada de Charly está siendo muy buena. Nueve goles en 34 partidos jugados son números que así lo demuestran. “Este año me están respetando las lesiones y voy marcando goles, que es lo que me gusta. Es una de mis mejores temporadas”, concluye el delantero.