El Antela da la campanada y elimina al Ourense CF de la Copa Federación (1-0)

El Antela sigue de dulce y continúa triturando rivales en el campo de A Moreira, feudo inexpugnable para todos los que lo visitan, ya que los de Xinzo suman 40 partidos consecutivos sin perder. Esta vez fue el Ourense CF, equipo de superior categoría que vio como un gol del defensa Pucho, en el minuto 83 de partido les fue suficiente a los locales para pasar a las semifinales de la Copa Federación a nivel gallego.

Salieron valientes y atrevidos los chavales del Antela, que siguen subidos a una ola que parece no tener final. Comenzaron avisando con un remate de Tiago Teixeira, tras saque de esquina, que se marchó por encima del larguero. Espabiló el Ourense CF, que entendió que o se enchufaba o lo iba a pasar muy mal y fue nivelando el choque. A los 21 minutos una pelota de Facu Ballardo al hueco para la entrada de Achore dejó claro que el Antela tiene un buen portero y Bruno Pío evitó el peligro.

El duelo fue perdiendo intensidad con el paso de los minutos y hubo que esperar a los instantes finales de la primera parte para poder volver a gozar de ocasiones claras. Dos de los capitalinos, la primera tras centro de Jorge Domingo que remató Viti y detuvo el meta luso. La segunda tras un exceso de confianza del meta que aprovechó Viti para llegar a la línea de fondo y centrar, pero el remate de Jorge Domingo a puerta vacía con la oposición de Tiago Teixeira no encontró la red. En medio, como si fuera el preludio del único gol del partido, el lateral Pucho subió la banda, encaró a Román Noya y le obligó a emplearse a fondo en el mano a mano.

La segunda parte comenzó con cambio en la porteria visitante, con la salida de Diego García, que a los dos minutos ya tuvo que emplearse a fondo. Balón largo para el delantero Negrete, que se planta ante el meta, pero le aguanta bien y con una buena mano le arrebata abajo el balón cuando intentaba regatearlo. La réplica de los de Jorge Cuesta fue al minuto siguiente, tras centro de Jorge Domingo, de los mejores de los ourensanos, que remató fuera el ariete Viti.

Llegadas en las dos portería

El encuentro estaba abierto, porque cada vez había menos fuerza y los marcajes ya eran más livianos. Probó el local Tiago Teixeira desde la frontal, pero el disparo se le marchó arriba. Y llegaron las dos más claras del Ourense CF. Corría el minuto 57 cuando Facu Ballardo, tras pelear una pelota, sacó un buen centro que remató de primeras Álex Lorenzo en el punto de penalti con la derecha, pero cuando ya se cantaba el gol, apareció la manopla de Bruno Pío para evitarlo. Y en el 74 un gran disparo desde la frontal del omnipresente Jorge Domingo volvió a encontrarse con la gran intervención del portero del Antela.

Se acercaba el final y podía parecer que la eliminatoria se podría decidir desde el punto de penalti, pero el Antela sabe que la fe mueve montañas. Ya eliminó al Gran Peña en la ronda anterior en el tiempo de descuento levantando un 0-1 en contra y esta vez lo repitió. Minuto 83 y de nuevo el lateral derecho Pucho subió la banda con decisión, llega al borde del área, recorta con la derecha a un blando Algisí y se saca un disparo con la izquierda pegado a la cepa del poste que hace inútil la estirada de Diego García y desató la locura en A Moreira.

Y de ahí al final, nada más destacable. El Antela pasaba de ronda, esta vez superando al campeón de la pasada edición, equipo de superior categoría al que ayer tuteó ante una afición entregada a los suyos y que tiene que frotarse los ojos para ver que lo que está haciendo su equipo es cierto. Más de dos años y 40 partidos sin ver perder a los suyos en casa.

Ahora, tras disfrutar y digerir tanta euforia, pensar en la semifinal. Será ante el Boiro, seguramente el domingo. En A Moreira otra vez y eso es una garantía.

Ficha técnica Antela CF: Bruno Pío; Pucho, Alex Boan, Diego Couto (Gastón, minuto 79), Tiago Teixeira Nico Peruzzo, Sandro Raposeiras, Iñaqui Bellido (Mauro Sabucedo, minuto 65), Charly (Xabi Lamas, minuto 88), Tumbeiro y Negrete (Cole, minuto 88). Ourense CF: Román Noya (Diego García, minuto 46); Achore, Iván Muñoz, Algisi, Rubi (Amandi, minuto 68), Facu Ballardo, Jorge Domingo, , Robus, Viti, Marquitos (Aaron Delgado, minuto 63) y Álex Lorenzo (Brais Penela, minuto 78). Gol: 1-0, minuto 83. Pucho. Árbitro: Fernández Otero, auxiliado en las bandas por Cid Rodríguez y Cerreda Ferrón, del colegio de Ourense. Mostró tarjetas amarillas al local Tiago Teixeira y al visitante Viti. Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Federación disputado en el campo de A Moreira en una tarde soleada y que presentaba una gran entrada con 757 aficionados en las gradas.