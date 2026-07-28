El Antela inicia su nueva aventura

Cinco semanas después de conseguir el histórico ascenso a Tercera Federación, el Antela comenzó la pretemporada en A Moreira y lo hizo con una clara apuesta por la continuidad. Además del cuerpo técnico encabezado por Bruno Gómez, también seguirán en Xinzo hasta 14 futbolistas: Bruno Pío, Pucho, Adrián Cole, Álex Boán, Constela, Tiago Teixeira, Couto, Xabi Lamas, Nico Peruzzo, Pedro, Mauro Sabucedo, Carlos González, Negrete y Charly.

En cuanto a las caras nuevas, los antelanos se han hecho con los servicios de Sandro Raposeiras, Raúl Gallego y Tumbeiro (Arnoia); Gastón Jano (Piñeira Seca) y Dani Selas (La Purísima). Además, esta semana se concretarán varias incorporaciones de jugadores que vienen desde fuera de Galicia. Por otro lado, Reki (Allariz), Bernardo Rodrigues (Gouveia) y Litos (Rayo 21) están a prueba. Los dos primeros comparten la demarcación de lateral izquierdo, mientras que Litos es un habilidoso extremo con pasado en la categoría con la UD Ourense y el Barbadás. Como es habitual, los juveniles también tienen presencia en los entrenamientos del primer equipo. Es el caso de Lucas Carnero y Iago Salgado.

No pude desconectar mucho durante las vacaciones

Bruno Gómez, entrenador de los antelanos, pone en valor el hecho de que los 14 jugadores a los que se les ofreció la renovación, hayan aceptado la propuesta albinegra: “Es algo que dice mucho de los jugadores, porque se quisieron quedar, pese a tener ofertas; y de lo bien que lo está haciendo el club. Por la parte que me toca, estoy contento porque que hayan renovado significa que están contentos con lo que hacen día a día”.

Por otro lado, admite que “no pude desconectar mucho durante las vacaciones, sí que es verdad que estuve una semana “off”, pero a la siguiente ya estábamos trabajando en la renovaciones y en ver gente de fuera para poderla incorporar”.

Con relación a los objetivos del Antela como recién ascendido, comenta que “somos todos novatos en la categoría, tanto el club, como el cuerpo técnico y la mayoría de los jugadores, por lo que intentaremos adaptarnos rápidamente al ritmo de la categoría y al nivel de la liga. El cambio de Primera a Preferente fue grande, por lo que de Preferente a Tercera entiendo que será mayor. Tenemos muy claro que el objetivo es salvar la categoría, el mismo que tenía el club la temporada pasada en Preferente”.

Antes de la liga, turno para la Copa Federación, con el duelo de octavos ante el Gran Peña.