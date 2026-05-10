El Antela hace los deberes y derrota al Umia (3-1)

Con media hora de retraso comenzó el encuentro entre el Antela y el Umia. Un problema en el autobús visitante provocó que el choque arrancara pasadas las 18:00 horas y en los primeros 30 minutos, los albinegros lo dejaron sentenciado con tres goles. Los de Bruno Gómez salieron enchufadísimos y en los cinco primeros minutos avisaron con un remate de Pedro al poste y un cabezazo de Pucho se fue desviado por poco.

El primer gol de los locales llegó al cuarto de hora tras una jugada personal de Negrete por la derecha que concluyó con un preciso recorte y un disparo al palo corto.

El propio atacante colombiano ganó la banda izquierda y dio el pase atrás al capitán Pedro, que libre de marca, marcó con la izquierda el 2-0. El Antela olió sangre y quería más. A la media hora, el defensa Pucho se sumó al ataque por la banda derecha y dio el “pase de la muerte” a Adrián Cole, que no falló. 3-0 en el luminoso y partido sentenciado.

En el segundo tiempo, ambos equipos decidieron mover el banquillo, pero el ritmo del encuentro bajó considerablemente. En una jugada aislada, Cavani aprovechó un desajuste defensivo para definir por el palo corto y hacer el 3-1. Fue un espejismo, ya que el colista Umia apenas volvió a inquietar la portería del meta luso Bruno Pío.

Dos ocasiones locales

En los últimos minutos, los antelanos pudieron aumentar la ventaja, pero Negrete tiró desviado ante el meta Fernando Abal y el polivalente Mauro Sabucedo cruzó en exceso. Al final, cómoda victoria de un Antela que necesita un punto en Portonovo para terminar en los puestos de play off y redondear una campaña histórica.

Ficha técnica Antela FC: Bruno Pío; Pucho, Couto (Tiago Teixeira, min.66), Álex Boán, Nico Peruzzo, Xabi Lamas (Hernández, min.66), Pedro (Mauro Sabucedo, min.56), Adrián Cole (Lucas Blanco, min.87), Constela, Charly (Jorge, min.87) y Negrete. Umia CF: Eloy (Fernando Abal, min.46); Raúl Abal, Pablo Baulde (Adrián Fernández, min.56), Jonny, Álex Guillán, Cavani, Ibáñez (Íker, min.63), Pedro Ramos (Mario, min.63), Pablo Piñeiro, Cristian Fernández (Cubillo, min.71) y Truji. Goles: 1-0, Negrete (min.15). 2-0, Pedro (min.23). 3-0, Adrián Cole (min.30). 3-1, Cavani (min.64). Árbitro: Iago Lombao (Santiago). Amonestó a los locales Couto (39’) y Bruno Pío (66’); y a los visitantes Ibáñez (60’), Íker (72’), Mario (78’) y Cubillo (90’). Expulsó a Cristian Fernández (84’) y Adrián Fernández (84’), del Umia. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 33 disputado en el estadio de A Moreira ante 437 espectadores.