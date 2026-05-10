El play off para el Antela pasa por Xinzo

Partido trampa el que tiene este domingo el Antela, puesto que se enfrenta en A Moreira, donde lleva casi dos años sin perder, al colista y descendido Umia, pero que le ganó en la ida (1-0). Los albinegros están en zona de play off, pero con un solo punto de ventaja tras empatar y perder en los dos últimos encuentros, por lo que ante el Umia están obligados a llevarse los tres puntos para seguir dependiendo de sí mismos para acabar en promoción. Se espera un gran ambiente en el estadio antelano, ya que la directiva ha realizado diferentes iniciativas para que A Moreira vuelva a ser una caldera.

En el apartado deportivo, tras el último entrenamiento del viernes, el entrenador Bruno Gómez tiene la importante baja del delantero Carlos González, aquejado de un problema muscular. El resto de futbolistas están disponibles.

En el bando contrario, el Umia no podrá contar con los sancionados Samu Ucha y Joseph, ambos defensas titulares.

“Tenemos que darle valor a donde estamos, ya que nadie pensaba que estaríamos en esta situación y ahora parece una obligación tener que jugar el play off cuando la realidad es que tenemos 20 puntos más de los esperado. Ahora bien, ya que estamos en la lucha, no nos vamos a relajar y queremos jugar el play off”, asegura Bruno Gómez.

En cuanto al Umia, afirma que “nos visita un rival que está descendido, pero eso también lo hace complicado, ya que no se juegan nada y van a salir más relajados, mientras que nosotros estaremos más tensionados y se puede complicar el partido”.

Además, tiene claro que “nosotros nos focalizamos en nuestro encuentro para ganarlo, que es lo que nos ha ido bien durante el año. Al terminar miraremos cómo quedaron el resto de encuentros para saber qué necesitaremos hacer en Portonovo (última jornada)”.

A Moreira, 17:30 horas.