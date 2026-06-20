VICTORIA HISTÓRICA
El Antela hace historia y asciende a Tercera Federación (0(4)- 0(5))
VICTORIA HISTÓRICA
El Antela ha conseguido ascender a Tercera Federación por primera vez en su historia y lo ha hecho tras superar en la tanda de penaltis al San Tirso. Después del 0-0 del tiempo reglamentario, los albinegros se impusieron desde los 11 metros por 4-5 gracias al penalti parado por Bruno Pío a Xián Alvite.
El encargado de anotar la pena máxima de la victoria del Antela fue el delantero Carlos González, cuyo disparo fue ajustado al poste.
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