El Antela hace historia y asciende a Tercera Federación (0(4)- 0(5))

El Antela ha conseguido ascender a Tercera Federación por primera vez en su historia y lo ha hecho tras superar en la tanda de penaltis al San Tirso. Después del 0-0 del tiempo reglamentario, los albinegros se impusieron desde los 11 metros por 4-5 gracias al penalti parado por Bruno Pío a Xián Alvite.

El encargado de anotar la pena máxima de la victoria del Antela fue el delantero Carlos González, cuyo disparo fue ajustado al poste.