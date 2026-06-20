El Antela hace historia y asciende a Tercera Federación (0(4)- 0(5))

VICTORIA HISTÓRICA

El Antela logra ascender a Tercera Federación por primera vez en su historia tras derrotar en la tanda de penaltis 4-5 al San Tirso

Los jugadores del Antela celebran un gol.
Los jugadores del Antela celebran un gol. | La Región

El Antela ha conseguido ascender a Tercera Federación por primera vez en su historia y lo ha hecho tras superar en la tanda de penaltis al San Tirso. Después del 0-0 del tiempo reglamentario, los albinegros se impusieron desde los 11 metros por 4-5 gracias al penalti parado por Bruno Pío a Xián Alvite.

El encargado de anotar la pena máxima de la victoria del Antela fue el delantero Carlos González, cuyo disparo fue ajustado al poste.

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