Xabi Lamas, capitán del Antela: “Estamos preparados”

El Antela afronta este sábado (18.00 horas) en el campo de O Monte el partido decisivo por el ascenso a Tercera Federación frente al San Tirso, después del empate sin goles registrado en la ida disputada en A Moreira. El capitán albinegro, Xabi Lamas, considera que el conjunto coruñés salió beneficiado del primer asalto. “Creo que el San Tirso se ha llevado un buen resultado para la vuelta en un partido en el que no nos generaron demasiado peligro, salvo una falta que tiraron al palo. Creo que a nosotros nos faltó un poco de puntería arriba para meter algún gol”, señaló.

El futbolista de Xinzo de Limia destacó también el gran ambiente vivido el pasado domingo en A Moreira, donde se congregaron 1.014 espectadores. “Lo que experimentamos el pasado domingo fue increíble. Aunque lo normalicemos, con el tiempo se le dará mucha más importancia, porque es algo que no sé si se volverá a repetir”, afirmó, agradeciendo además el apoyo de toda la afición desplazada al encuentro.

Lamas, que entró al terreno de juego en el minuto 56, explicó que durante el partido logró abstraerse del ambiente para centrarse únicamente en el juego. “Sí que sientes la presión por estar jugando un final por ascender a Tercera”, reconoció. En las últimas semanas ha asumido un papel diferente, entrando desde el banquillo pese a haber sido titular durante gran parte de la temporada, una situación que asegura afrontar con naturalidad. “Las decisiones las toma Bruno y todos sabemos que cualquiera puede jugar. El equipo está funcionando y no hay nada que reprochar”, indicó.

Sobre el encuentro de vuelta, el capitán antelano prevé un partido muy distinto al de la ida debido a las características del terreno de juego. El equipo lleva toda la semana preparando el choque en el anexo de A Moreira para adaptarse a la hierba artificial. “Sabemos que va a ser un encuentro mucho más directo que la ida y con muchos duelos, ya que los espacios van a ser más reducidos”, apuntó. También destacó la importancia del balón parado y de minimizar riesgos defensivos en una eliminatoria tan igualada.

Además, recordó que el duelo podría decidirse en una prórroga o incluso en una tanda de penaltis, un escenario que puede condicionar el desarrollo de los últimos minutos. Pese a ello, se mostró convencido de las posibilidades de su equipo: “Soy positivo y creo que vamos a lograr la victoria y el ascenso”.