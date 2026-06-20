El Antela, a hacer historia

La final de las finales, eso es lo que le espera al Antela frente al San Tirso. El ascenso a Tercera Federación se decidirá en O Monte tras el 0-0 de la ida y, en caso de empate al final del tiempo reglamentario, habría prórroga y penaltis.

Cita histórica para los antelanos y para los coruñeses, ya que ninguno de los dos equipos ha jugado en Tercera, por lo que la igualdad no puede ser mayor. El San Tirso tiene a favor que juega en casa y en un campo totalmente opuesto a A Moreira, ya que es sintético y mide diez metros menos de ancho, por lo que se prevé un encuentro lleno de disputas, segundos balones y jugadas de estrategia para decidir quién se lleva el triunfo y el consiguiente ascenso.

En los 107 años de historia del Antela, este es el encuentro más importante, por lo que el equipo albinegro no estará solo en San Tirso. Cerca de 200 aficionados viajarán en autobuses y coches particulares para animar a su equipo en un día que, pase lo que pase, quedará siempre en el recuerdo.

En el apartado deportivo, los de Bruno Gómez completaron ayer el último entrenamiento de la semana y lo hicieron en el campo José Antonio Fernández Carrera, que es sintético. Así pudieron adaptarse durante toda la semana a la superficie que les espera hoy.

El capitán Pedro es duda por un esguince de tobillo, mientras que Brais Outeiriño es baja.

En el bando contrario, el técnico del San Tirso, Fabio Rodríguez, asegura que “los dos equipos nos querremos imponer un poco al principio, pero somos muy similares, por lo que el que cometa menos errores se llevará el choque. Por las experiencias al límite que hemos vivido, tenemos callo. Lo que tenemos son nervios de ilusión”.

Rodríguez tiene las ausencias del defensa Pablo Vigo y del delantero Segade. Además, el centrocampista Carlos Díaz, lesionado ante el Atios, se probó durante la semana y podría tener minutos.

"Habrá que estar muy atento a la estrategia y a las segundas jugadas"

El entrenador del Antela, Bruno Gómez, tiene claro que “este último partido lo afrontamos con el objetivo de seguir compitiendo al máximo y de intentar ser mejores que ellos en un contexto que les favorece. Va a ser un encuentro en el que será clave estar muy concentrados en las segundas jugadas, las disputas y el balón parado. Hay que salir muy intensos para intentar minimizar sus virtudes y estar muy atentos, porque en ese campo, un pequeño error nos puede costar un gol”.

Al ser una final en la que puede haber prórroga y penaltis, Gómez considera que “durante los primeros 70/80 minutos no creo que condicione el partido, pero si llegamos empatados a los últimos minutos, igual sí que los equipos guardamos un poco más”. Además, apunta que “ellos tienen más presión, ya que llevan tres play off seguidos perdiendo y en los minutos finales les podrían entrar las dudas. En cambio, nosotros vamos sin nada que perder y con toda la ilusión del mundo”.