Al Antela le toca ganar en A Moreira

Vuelve el Antela a casa para esta tarde, desde las cuatro y media, recibir en el campo de A Moreira al cuadro del Silva. Lo hace con la clara intención de regresar a la senda de las victorias, luego de cuatro jornadas en las que han firmado tres empates consecutivos y una derrota en la última jornada con el Pontevedra B. Confían los de Xinzo que en su campo, donde presentan sus mejores prestaciones y a los rivales se le ponen los partidos muy cuesta arriba, volver a sumar de tres.

Para el choque de esta tarde, el técnico local Bruno Gómez tiene varias ausencias. Siguen de baja Álex Boán, que tiene una rotura en el cuádriceps que le tendrá un mes de baja; Xabi Lamas, con una inflamación en la rótula; a los que se unen Pedro, por motivos personales y Pucho, que está sancionado. La novedad es la vuelta de Bruno Pío, que ya entrenó con normalidad y Diabaté, que ya tiene el transfer y podría disputar sus primeros minutos.

Después de tres empates y una derrota, el conjunto de Xinzo de Limia quiere volver a la senda de las victorias

Habló el técnico de los de Xinzo del partido y de los suyos: “Volvemos a jugar en A Moreira, lo que para nosotros es una buena noticia porque es donde estamos más cómodos, no en campos sintéticos, en los que sufrimos más. El equipo está bien, estamos compitiendo muy bien todos los partidos y si seguimos en la línea que estamos manteniendo, más pronto que tarde llegarán otra vez las victorias”.

Sobre el Silva afirmó: “Es un equipo muy agresivo que se agarra muy bien a los partidos. Su fortaleza son las transiciones y sobre todo, el balón parado, donde tendremos que estar muy atentos ya que compite muy bien. Tiene jugadores con mucha experiencia en la categorí, por lo que sería importante hacerlos correr para que sufran”. Se refiere el técnico del Antela a jugadores como Brais Lema, Bilal, Pablo Agulló, David Buyo, Parafita o Jorge Cano, que llevan a sus espaldas muchas batallas en la categoría y que comandados por el técnico Diego García ocupan el séptimo puesto con 14 puntos, uno por encima de los ourensanos.

A Moreira; 16:30 horas.