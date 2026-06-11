Bruno Gómez, entrenador del Antela: “Ahora sí que nuestro objetivo es ascender”

El Antela está a un paso de subir a Tercera Federación por primera vez en su larga historia. Tras eliminar al Betanzos, los albinegros se medirán al San Tirso en la final por el ascenso. Bruno Gómez (Ourense, 1988), que visitó esta semana el programa +Fútbol de Telemiño, analiza el 0-2 conseguido en el García Hermanos: “Fue lo esperado, durante la primera media hora nos agobiaron mucho, pero supimos resistir y tras la pausa de hidratación fuimos mejores. Salimos muy bien a los espacios que nos dejaron y generamos bastantes ocasiones. Tras el 0-1, hicieron un triple cambio, incluso quitando jugadores importantes y dieron un bajón. A partir del minuto 65 controlamos bien el partido e incluso conseguimos hacer el 0-2”.

Una de las claves del conjunto albinegro durante toda la temporada es su solvencia defensiva (equipo menos goleado de la liga) y en los dos encuentros de play off no ha encajado. Gómez apunta que “dejar la portería a cero es muy importante para nosotros y más ante un rival tan complicado como fue el Betanzos. Además, estuvimos muy acertados de cara a la portería contraria, un aspecto que nos estaba penalizando durante la liga”.

Ante el San Tirso jugaremos el partido más importante de la historia del Antela, no hay excusa para no ir

Cuando comenzó la temporada, el objetivo del equipo era la permanencia, aunque el entrenador antelano siempre tuvo claro que “teníamos que intentar estar en la zona media y mirando hacia arriba. Conseguimos firmar la permanencia con antelación, luego nos clasificamos para los play off y ahora el objetivo es ascender, vamos con todo para lograrlo”.

El rival de los antelanos para el ascenso será el San Tirso, que quedó cuarto en el Grupo 1. Gómez es consciente de que “en los dos partidos que tenemos por delante se comprobará si nos llega para competir con ellos. Si lo conseguimos hacer frente al Betanzos, creo que también frente al San Tirso”.

En cuanto a los coruñeses, el técnico ourensano es consciente de que “el San Tirso tiene un estilo totalmente opuesto al Betanzos, ya que se siente mejor con balón que sin él. Lo contrario a un Betanzos que buscaba más el juego directo y las segundas acciones. Sabemos que el San Tirso intentará combinar en campo contrario y generar peligro a través de la pelota”.

El hecho de jugar la ida en A Moreira, “nos perjudica un poco, puesto que creo que era mejor jugar primero en Coruña, ya que es un campo pequeño y sintético. Toca así y tenemos que intentar llevar la eliminatoria viva a la vuelta”.

Otro de los aspectos importantes del Antela es que “los jugadores están muy responsabilizados con lo que tenemos que hacer y la motivación está en el nivel justo”.

Mención aparte, merece la afición albinegra, que en Betanzos volvió a arropar a los suyos. “Cuando salimos a calentar, la grada ya estaba llena y en el banquillo comentábamos que parecía que estábamos en Xinzo. Este domingo jugamos en casa y no hay excusa para no ir, ya que va a ser el partido más importante de la historia del Antela. Toca disfrutar de ser de Xinzo y de Ourense, porque tener otro equipo en Tercera sería una pasada para la provincia”.

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