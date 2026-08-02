El Antela remonta al Gran Peña en el descuento para acceder a cuartos de final de Copa Federación (2-1)

La temporada oficial para el fútbol provincial y autonómico comenzó con la primera ronda gallega de la Copa Federación y lo hizo de la mejor forma posible para los intereses ourensanos, con victoria. El Antela, que el pasado curso consiguió un histórico ascenso a la Tercera Federación, abrió el curso 2026-2027 con una sensacional victoria ante el Gran Peña (2-1).

La logró después de firmar una gran y merecida remontada en el descuento. Los goles de Carlos en el minuto 90 y Charly en el 93 hicieron inútil el tanto de Bou con el que los vigueses se habían adelantado poco antes del cumplirse el primer cuarto de hora de la segunda mitad.

En la primera parte, el dominio fue visitante, pero las ocsiones, muchas y buenas, limianas, pero faltó el acierto que sí habría al final, después de un segundo tiempo de nuevo equilibrado, aunque con muchas menos ocasiones. El arreón final, cuando los de Bruno Gómez parecían tener todo perdido, les dio un merecido premio, el acceso a los cuartos de final de la fase gallega.

A pesar de que fue hace apenas dos días cuando el Antela había cerrado el play off, la gente estaba ansiosa por ver de qué es capaz de hacer este nuevo Antela. En el partido, las cosas no pudieron comenzar peor, puesto que en el minuto 3 llegó el primer contratiempo, con la lesión de Xavi Lama, un esguince de rodilla.

El primer once en partido oficial de este nuevo Antela 26-27. | Xesús Fariñas

El conjunto local cedió el dominio al Gran Peña, pero este no sacó demasiado rédito a la mayor posesión de balón y no tuvo llegadas demasiado claras.

Se sintió más cómodo a la contra un Antela que sí pudo hacer daño. El primero en avisar fue Bellido, que cruzó demasiado cuando el personal ya cantaba el gol. Prácticamente igual de clara fue la siguiente, para Tumbeiro, pero en el mano a mano ante el portero remató por encima del larguero. No tan claras, aunque insistentes, fueron las acciones de Negrete, aunque unas veces el mal remate y otras el último pase impidieron meter miedo a los visitantes.

Hubo cambios tras el paso por vestuarios. En los locales entraron Raúl Gallego y Tiago y en los visitantes Noé. El partido regresó equilibrado. La posesión ya no era tan clara para el Gran Peña, sin embargo, golpeó primero. Fue en el minuto 57, en un saque de esquina que el zaguero Bou cabeceó a la red local de forma inapelable el 0-1.

Se sintió entonces cómodo y sin arriesgar el Gran Peña ante un Antela que notó el golpe. A pesar de ello, más por empuje que por juego, generó una clara ocasión para el empate, aunque Carlos, que había entrado en el 61, tuvo una opción ante el portero que no logró definir.

Pasaban los minutos y el Gran Peña parecía sentirse en su hábitat. No arriesgaba porque el Antela tampoco inquietaba. En los últimos minutos, con todo perdido, espabiló el conjunto local. Cumplido el tiempo reglamentario, Carlos recogió un rechace cerca de la frontal del área para rematar esquinado y superar al meta Iago y poner las tablas en el marcador: 1-1.

El Antela quiso más

No se quedó ahí el empuje de los de Bruno Gómez y en el tercer minuto de prolongación, Negrete prolongó de cabeza un saque de banda y Charly, de volea, ponía el 2-1 que ya sería definitivo.

Hubo tiempo para un conato de tangana que el colegiado solventó expulsando al local Carlos y al visitante Tyrone. El Antela se estrena a lo grande y jugará ante el Ourense CF los cuartos de final.

Ficha técnica Antela FC: Bruno Pío, Pucho, Nico, Xavi Lama (Mauro, minuto 3), Charly, Cole (Raúl Gallego, minuto 46), Iñaki, Tumbeiro (Carlos, minuto 61), Diogo Couto (Tiago, minuto 46), Gastón (Boán, minuto 77) y Negrete. Gran Peña FC: Iago, Vila, Corbi (Pereiro, minuto 87), Bon, Táboas (Pedro, minuto 79), Piñeiro (Noé, minuto 46), Martín (Tyrone, minuto 75), Dani Landesa, Tiko, Graña (Covelo, minuto 87) y Miguel. Goles: 0-1: Bou, minuto 57. 1-1: Carlos, minuto 90. 2-1: Charly, minuto 93. Árbitro: Adrián Estévez, con Hugo Alcázar y Iago Borrajo. Mostró amarilla a los locales Mauro y Boán y a los visitantes Dani Landesa y Covelo y una roja por bando, Carlos y Tyrone. Incidencias: Octavos de final de la fase gallega de Copa Federación, disputado en A Moreira ante 386 espectadores.