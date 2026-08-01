El Ourense CF a cuartos sin jugar

El Ourense CF pasará ronda en la Copa Federación sin despeinarse. Los azulones, que debían jugar mañana a las ocho de la tarde en el campo de Oira los octavos de final de la cita copera ante el Arenteiro, conocieron en el día de ayer que pasan a la siguiente ronda dado que el Arenteiro no se va a presentar al partido. En la siguiente eliminatoria, que se disputará la próxima semana, se enfrentará al vencedor del encuentro que se juega mañana en Xinzo de Limia entre el Antela y el Gran Peña. El equipo azulón, que había programado la semana de entrenamientos supeditada al choque del domingo, realizará esta mañana una sesión de trabajo y tendrá descanso en la jornada dominical.

Aunque el rumor ya existía, y cada día cogía más cuerpo que no iba a celebrarse el derbi copero, ayer se confirmó lo que era un secreto a voces. La Federación Española le comunicó la decisión tomada a los equipos, una resolución que viene motivada por los impagos que mantiene el equipo de O Carballiño, principalmente con los jugadores en una segunda tanda de denuncias. Tras las alegaciones presentadas por el conjunto verde, el montante de la deuda queda estipulado en cerca de 70 mil euros que tendrán que hacer efectivos, y que mientras tanto les impide inscribirse o tramitar licencias tanto de jugadores como de entrenadores del club, no solo del primer equipo.

Otro paso atrás en un CD Arenteiro que lleva semanas sin rumbo y que cada día que pasa parece tener peor solución para tratar de seguir con vida, ahogado por los problemas económicos que le asolan por todas partes. Eso sí, en medio de este caos, el equipo comenzó a entrenar este pasado miércoles, y continúa presentando jugadores, los dos últimos el delantero costamarfileño Willian Fode y el defensa ourensano Samuel Santas, que llega desde el Auriense.