🔴 Directo | El COB y el Pazo ante su prueba más difícil, el Básquet Coruña

El COB vuelve a su fortín, vuelve al Pazo donde suma ocho victorias de diez partido como local y lo hace ante su reto más difícil. Los de Moncho López se enfrentan al líder el Básque Coruña que tan solo ha perdido un partido en la temporada.

Pero el Pazo tiene una magia especial y todo aquel que pasa sufre ante el COB y eso es lo que quiere el conjunto ourensano, mantener su idilio como local y soñar con vencer al mejor equipo de la categoría. En la última jornada el COB pudo ganar en San Sebastián a un Gipuzkoa Basket en uno de sus mejores partido.

