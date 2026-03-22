El Antela, a seguir soñando ante el Villalonga

Tres días después de ganar 3-0 al Sporting Celanova en el partido aplazado de la jornada 21, el Antela repite en A Moreira para enfrentarse al Villalonga. Los albinegros, que sellaron la permanencia tras llegar a los 46 puntos, ocupan la quinta posición, por lo que pelearán por acabar la liga en la zona de play off de ascenso.

Bruno Gómez, entrenador de los antelanos, admite que “el objetivo principal está conseguido, ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar, no nos marcamos ninguna meta, solo competir cada partido como hemos hecho hasta ahora”.

En lo que se refiere al duelo ante el Villalonga, undécimo clasificado con 35 puntos, Gómez tiene claro que “nos vamos a medir ante un gran equipo y que tiene a muchos jugadores de categoría superior”.

En una semana de tres partidos, el técnico del Antela es consciente de que “miraremos como están los jugadores y pondremos un once reconocible, eso seguro”.

Por otro lado, el defensa Álex Boán apunta que “de cara al final de temporada, creo que queda lo mejor, ya que es cuando se consiguen los objetivos y cuando vienen las notas. Considero que estamos en una buena posición para competir por todo y el límite lo vamos a marcar nosotros mismos. Con el grupo de jugadores, cuerpo técnico y directiva que tenemos, junto con el apoyo de la afición, estoy seguro de que podemos dar muchas alegrías y ojalá podamos celebrar más éxitos para el club”.

Varias dudas

Para el enfrentamiento frente a los celestes, Gómez no podrá con el sancionado Mauro Sabucedo y los lesionados Andrés, Couto, Peque y Lois. Además, Álex Boán, Xabi Lamas, Brais Outeiriño y Negrete.

A Moreira, 17:00 horas.