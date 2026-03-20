Para fiesta, la del Antela FC (3-0)

Reza el tópico que los derbis no siempre atienden a la lógica de la clasificación. El Antela-Celanova, sin embargo, lo cumplió al dedillo. En el duelo aplazado en febrero por el estado de A Moreira tras las incesantes lluvias, los limianos demostraron porqué miran hacia arriba, y los celanovenses porqué están abajo. Triunfo local por 3-0, solvente y cómodo, tras ser superiores ante un rival al que no le salió nada, ni siquiera un lanzamiento de penalti que los pudo meter en partido.

Fueron los limianos los que empezaron dominando, tocando y jugando en campo contrario ante un cuadro visitante que esperaba buscando una salida a la contra. 20 segundos tardó el Antela en encontrar el primer hueco, en su banda izquierda. Tiago puso el pase de la muerte, pero despejó la zaga. Aviso a navegantes que supieron aprovechar Pedro y Outeiriño para crear peligro desde ese costado.

Las primeras noticias ofensivas del Celanova llegaron con una falta colgada sin peligro cuando corría el minuto 12. La réplica llegó justo después, de la misma forma. Charly la puso y Boán remató solo en el segundo palo, mandando el balón fuera cuando más de un limiano cantaba gol.

Lo hicieron en el 19. Saque de esquina, Bruno sale y despeja de puños, pero el rechace lo engancha Hernández para, con un zapatazo desde fuera de área, marcar un golazo y poner el 1-0. El tanto no cambió el guion, pese a los intentos del Celanova. Pero a los de Mociño les costaba un mundo enlazar tres pases.

Ocasión perdida

Pasada la media hora, el domingo local aflojó su intensidad. Sirvió para que los celanovenses empezaran a pisar más tiempo el campo del rival, con Brais buscando el peligro en el costado izquierdo. Pero, como a perro flaco todo son pulgas, una acción de ataque en la que se renunció a centrar, acabó hacia atrás, tanto que el balón le llegó al meta Borja. Y entre sus dudas y su control largo, apareció Negrete para robarle la cartera y marcar a puerta vacía desde fuera del área. Golpe duro para los visitantes y 2-0 en el minuto 32.

Pudieron recuperarse poco después. Una acción de velocidad de Brais acaba con el rápido extremo del Celanova dentro del área. Allí Mauro Outeiriño los desplaza y el árbitro señala el típico penalti que para unos es y para otros ni de broma. Alberto Blanco asumió la responsabilidad, pero lo mandó arriba tratando de ajustarlo a la escuadra. A perro flaco… De ahí al descanso, solo un remate de cabeza de Coello provocó el “uy” de los aficionados del Celanova, que acabó mejor de lo que empezó.

La reanudación dejó cambios. El Antela se protegió cambiando al amonestado Sabucedo, mientras el Celanova intentó ganar profundidad con Rizos y Unai. Y no le fue mal. El propio Unai tuvo la primera con un zurdazo desviado, justo antes de que en el minuto 48, una acción de izquierda a derecha, le dejase el balón franco a Mauro Dorado, que remató fuerte abajo y se encontró con la respuesta de Bruno Pío, enviando el cuero a córner.

El Antela había bajado una marcha y su técnico Bruno Gómez intentaba espabilarlos. En ataque ya no tenían el mismo mordiente, con tímidos remates de Charly y el incorporado Cole. Y, claro, el Celanova seguía en el empeño. En el minuto 68, buena combinación por la izquierda y, de nuevo, Mauro Dorado, dispara cerca del palo.

Sin recompensa a sus intentos, los visitantes lo acabaron pagando más. En el 74, un córner que pone Charly con música lo remata con la cabeza Tiago para poner un 3-0 que finiquitaba el encuentro.

A partir de ahí, estuvo más cerca el cuarto que el del honor. Rizos y Boán pudieron aumentar la renta, incluso en un excesivo tiempo de descuento. Nada se movió. El Antela se quedó con los puntos y regresa a puestos de play off. El Celanova se fue del derbi ourensano de vacío y en una situación cada vez más complicada.