El Antela va muy en serio y derrota el Villalonga (1-0)

Un gol, orden y mucho trabajo. Fueron los ingredientes que sirvieron para cocinar un nuevo triunfo del Antela en A Moreira. Los de Bruno Gómez derrotaron por 1-0 al Villalonga, consolidan su plaza de play off y cierran cuatro días fantásticos tras superar el jueves al Celanova en el aplazado.

Se le pusieron de cara las cosas al Antela bien pronto. En el minuto 6, libre directo ejecutado por Carlos González desde la frontal que, tras pegar en el palo derecho, acabó dentro de la portería visitante para poner el 1-0 en el marcador. Sin embargo, no le sentó del todo bien la ventaja a los limianos, que vieron como su rival comenzaba a espabilar. Aun así, Tiago rozó el tanto con un lanzamiento desde la frontal.

Toco pasarlo peor con dos ocasiones del Villalonga. Ambas, en las botas de Maykel. A la media hora probó a un atento Bruno Pío y, dos minutos después tras un buen pase filtrado de Óscar, dispuso de un mano a mano que salvó el meta del Antela.

En el tramo final del primer acto se asentaron los de Bruno Gómez, que tuvieron una doble ocasión en el 37 tras una jugada por la izquierda de Tiago, pero primero Negrete y después Pedro se encontraron con el arquero de los celestes. Los locales, además, pidieron penalti, justo a continuación, por una mano dentro del área de Mateo, pero el árbitro señaló que el brazo estaba pegado al cuerpo.

En la reanudación, dio un paso adelante el conjunto pontevedrés. Por posición, no tanto por ocasiones. Tanto fue así, que la primera la tuvo el Antela, con un lanzamiento de Negrete cerca de la escuadra y, en el 57, a Nico Peruzzo se le escapó por poco otro disparo. La réplica visitante la dio Alejandro, con un disparo raso que despejó con la yema de los dedos Bruno Pío en una soberbia intervención.

Cambio clave

Tocaba mover ficha para evitar males mayores porque el cansancio empezaba a dejarse notar, y Bruno apostó por jugar con cinco atrás los últimos 20 minutos al meter a Boán. Eso desactivó a su rival, que además se quedó con diez por la expulsión de Solomon, y que solo generó cierto peligro con centros y balones parados. Nada grave. Outeiriño y Xabi Lamas buscaron la sentencia en el tramo final para un desenlace más plácido, pero nada se movería. Triunfo valioso por la mínima para seguir con la ambición por bandera. Y, el miércoles, Copa Diputación ante (otra vez) el Celanova. Sin pausa para un Antela instalado en la alegría y que no renuncia a continuar así.