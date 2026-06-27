El Antela sigue de fiesta tras el ascenso a Tercera Federación

Los jugadores del Antela, festejando con la afición el ascenso a Tercera, en un autocar descapotable.

Casi una semana después del histórico ascenso a Tercera Federación, el Antela continúa de celebración. Ayer llevaron a cabo una rúa en un autocar descapotable por las calles de Xinzo de Limia.

El equipo salió de la Casa do Concello y, tras recorrer varias calles de la villa, terminó el recorrido en la explanada del parque do Toural. Muchos aficionados acompañaron a los jugadores durante el trayecto en el autobús, en una nueva jornada de celebración.

En O Toural se instaló un palco en el que los futbolistas del Antela celebraron con su afición el ascenso. La fiesta estuvo amenizada por la Orquesta Pontevedra.

Varias renovaciones

Además de celebrar, la dirección deportiva, encabezada por Daniel Jardón, ha comenzado a realizar las primeras renovaciones. Tras la continuidad del entrenador Bruno Gómez, la idea es sellar la permanencia de 14 jugadores y, por el momento, ya han renovado Adrián Cole, Xabi Lamas, Carlos González, Charly, Tiago Teixeira, Mauro Sabucedo, Constela y Pucho.

Por contra, no continuarán en A Moreira Hernández, Mina, Raúl Dinís, Jorginho y Brais Outeiriño, estos dos últimos comprometidos ya con el Sporting Celanova.

En los próximos días llegarán los primeros fichajes de un conjunto albinegro que se estrenará en la categoría y que debe avanzar en la configuración de su plantilla, ya que la mayoría de sus rivales llevan un mes de ventaja tras finalizar la competición a principios de mayo.

El Céltiga, por ejemplo, ha anunciado las renovaciones de Giráldez, Nico, Carlos Gómez, Óscar Iglesias y Julio Rey. Además, la Sarriana, que regresa a Tercera Federación tras su paso por Segunda RFEF, contará con Alberto Mariano como nuevo entrenador y ha incorporado a Adrián Rodríguez, máximo goleador de Tercera la pasada temporada.