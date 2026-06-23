El Antela celebra su ascenso con Telemiño: "Collémolo casi na UCI e agora mira como estamos, correndo e sin osíxeno"

El estadio de A Moreira fue el escenario del cierre de temporada del programa +Fútbol de Telemiño. Los aficionados del Antela pudieron disfrutar en directo de los héroes del histórico ascenso a Tercera Federación tras vencer por penaltis al San Tirso. Presidente, directivos, cuerpo técnico y jugadores recordaron un partido inolvidable y una temporada sensacional.

El técnico, Bruno Gómez, que encadena dos ascensos, asegura que “no era el mejor escenario que nos queríamos encontrar, pero supimos sufrir y al final salió cara” y se emocionaba al recordar “que lo primero que veo cuando acaba el partido es a mi mujer. La veo correr y yo salgo corriendo hacia ella. Al final no solo sufre el que está aquí, también el que está en casa. Y eso fue muy bonito”.

También acudió Pablo Losada, presidente del Antela desde hace seis años, y cara visible de un proyecto que ha llevado al equipo desde la Primera Futgal a la Tercera Federación, tras el doloroso descenso de 2024 al caer contra el Choco. Desde entonces, los seguidores no han visto perder a su equipo en A Moreira. “Collémolo casi na UCI e agora mira como estamos, correndo e sin osíxeno. Ese ano fumos pasiño a pasiño e o equipo traballando como sabe e chegamos ata eiquí. Hai que empezar a traballar xa para a próxima tempada”.

El concello de Xinxo también estuvo representado, por la concejala Cristina Campero: “O noso obxectivo é que o pobo esté unido e todos sexan do Antela. A directiva e o equipo fixeron un traballo estupendo. Eles que lle sigan dando para riba e cada un estaremos no noso papel, nós como concello. Temos tamén o apoio da Deputación e da Federación”.

Buena parte de la culpa del ascenso la tiene el guardameta luso Bruno Pío, el menos goleado de la categoría, pero además en los cuatro partidos de la fase de ascenso dejó la portería a cero y en la tanda de penaltis detuvo una pena máxima que le dio el triunfo a los albinegros. Pero destacaba otro aspecto menos individual: “Lo importante es que estamos siempre juntos, pase lo que pase. Esa es una de las grandes virtudes de este equipo. Somos una familia y peleamos así en todos los campos a los que vamos”.

La última parada de Bruno Pío le dio a Carlos González la oportunidad de marcar un gol en la tanda que ya queda para la historia: “Siempre entreno los penaltis con él, pero el día anterior no quise hacerlo porque tenía claro que si había penaltis y me tocaba iba lanzarlo ahí: abajo y a la izquierda y no quería dudar. Cuanto me tocaba todavía pregunté si ascendíamos sin marcaba. Fue algo increíble”.

Los capitanes

Uno de ellos, Pedro Castro, pieza fundamental para Bruno Gómez y que lleva seis temporadas en el club, donde logró tres ascensos: “A ocasión mereceo. É unha temporada épica. Xa perdín a conta das temporadas que levo aquí e esto cicatriza todos os momentos peores que houbo antes”. Algo parecido decía otro de los capitanes, Xabi Lamas: “Algúns todavía estamos en shock e tratando de procesar o que acabamos de facer”.

La recta final del programa sirvió para “prometer” las primas del ascenso, dar por hecha la continuidad de Bruno Gómez en el banquillo, aunque “estemos todavía hablando”, y para “arrancarle” a Pedro la renovación “ainda que o corpo xa no é o que era”, pero con un empujoncito de su entrenador (“Pedro es el capitán que todos queremos que esté y fundamental para el grupo”) acabó “firmado” por aclamación. Y de volea encadenó la de Xabi Lamas: “Nacimos o mismo día, un 31 de decembro, pero él con dez anos menos ca mín. Si sigo eu terá que seguir el tamén”.

Pusieron la guinda al programa de la mejor forma, con un ascenso a Tercera que ya es historia del fútbol provincial.