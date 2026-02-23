El Antela, al son de los “Carlos” (2-0)

Finalizaba el Entroido y el Antela regresaba al campo de A Moreira para enfrentarse al Tyde, en un día espléndido. Dos realidades distintas en la clasificación que pronto se plasmaron en el terreno de juego, donde los de Bruno Gómez fueron superiores de principio a fin.

Tras un cuarto de hora de tanteo sin apenas oportunidades, Negrete levantaba por primera vez a los aficionados con un disparo a puerta. En el minuto 27, un derribo a Mauro se convirtió en forma de penalti en la mejor oportunidad para los locales de adelantarse en el marcador, pero Charly no la pudo convertir.

Tras el descanso, los limianos aceleraron y buscaron con más ahínco derribar el muro de los de Tui. En el minuto 50, nuevamente Charly estaría cerca en un tiro desde la frontal. Xabi Lamas en el 53 tenía que ceder su puesto a Hernández por lesión. La mejor oportunidad visitante llegaría en el 55, en un mano a mano que se iría desviado.

Por fin en el 66, el jugador más incisivo tuvo su recompensa. Charly estrenaba casillero con un golazo de vaselina a pase de Negrete. Pese a la inquietud por el resultado, el Antela no pasaba apuros y se notaba la sensación de estar cerca la sentencia. Mauro la enviaba al palo en el minuto 80, antes de ser expulsado cuatro después por doble tarjeta amarilla tras una supuesta simulación.

Ficha técnica Antela FC: Bruno Pío; Pucho (Raúl Dinis, m.46), Boán, Tiago, Peruzzo, Xabi Lamas (Hernández, m.53), Constela, Charly, Mauro, Brais Outeiriño (Carlos, m.67) y Negrete (Cole, m.85). Tyde FC: Cata; Edu Rodríguez, Lage, Mafi, Anxo Ramilo (Arón Cancelas, m.77), Fabián (Felipe, m.68), Rocha, Maxi (Álex Tomé, m.77), Carlos (Rabadán, m.68), Juan (Puime, m.79) e Iván. Goles: 1-0, m.66: Charly; 2-0, m.90: Carlos. Árbitro: Jesús Piñeiro (Lugo). Expulsó al local Mauro por doble amarilla (59 y 84). Amarilla al local Bruno y los visitantes Ramilo, Edu Rodríguez, Maxi e Iván. Incidencias: Estadio de A Moreira (Xinzo de Limia).

En el descuento, otro golazo, esta vez de Carlos tras magistral pase de tacón de Cole, para finiquitar con el 2-0 el nuevo +3 y afianzar la candidatura al play off de un equipo que parece no tener límite.