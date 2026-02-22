El Antela, sin confianzas, recibe al Tyde

Una vez finalizado el Entroido y las incesantes lluvias, el Antela regresa al estadio de A Moreira y lo hace para recibir al Tyde, que está en puestos de descenso. El conjunto albinegro, ocupa la sexta posición, con un partido menos, y quiere mantener su fiabilidad en casa para terminar la jornada en las posiciones de play off. Los de Xinzo todavía no saben lo que es perder como locales y quieren mantener la excelente racha.

“Después de tantas lluvias, habrá que ver cómo está el terreno de juego, porque lo normal es que esté blando y habrá que adaptarse. Las dimensiones de nuestro campo son muy parecidas al suyo, por lo que en ese aspecto no nos va a favorecer. Ellos van a venir con todo, están en una situación complicada, por lo que no nos podemos relajar si queremos seguir igual de fiables en casa”, sostiene el entrenador del Antela, Bruno Gómez.

Máxima concentración

Pese a la diferencia clasificatoria, el técnico de los locales tiene muy claro que “vamos a plantear el partido igual que lo hacemos siempre, para nosotros es independiente el rival que venga y aunque estamos en una situación cómoda, no podemos perder el objetivo, que no es otro que la salvación. El Tyde es un rival directo y son de nuestro nivel, por lo que si bajamos un poco, nos van a pintar la cara”.

En el capítulo de bajas, Gómez sigue sin poder contar con los lesionados de larga duración, Andrés, Couto, Lois y Peque y el capitán Pedro, que ya no estuvo la semana pasada en el derbi frente al Cented Academy.

A Moreira, 16:30 horas.