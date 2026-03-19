Antela y Sporting Celanova se ponen al día en A Moreira

El pasado 7 de febrero, el derbi entre el Antela y el Sporting Celanova fue aplazado por el mal estado del césped de A Moreira y de sus aledaños debido a las fuertes lluvias que cayeron en esas fechas en Xinzo de Limia. Aprovechando la festividad de San José, esta tarde se disputa un encuentro donde los equipos llegan con objetivos antagónicos. Mientras que los albinegros son sextos, a un punto del play off; los celanovenses son penúltimos y a siete puntos de la permanencia.

Pese a la diferencia clasificatoria, el entrenador de los locales, Bruno Gómez, cree que “va a ser un partido muy igualado, la clasificación no refleja el nivel parejo de los dos equipos. Ellos tienen muchas virtudes, como el balón parado o la transición defensa-ataque. Si encuentran a Alberto Blanco y Alberto Nóvoa, son un conjunto que con balón son peligrosos”.

En apenas cuatro días, el Antela se medirá al Celanova y al Villalonga después de haber jugado el domingo ante el Porriño, por lo que “sabemos que es una semana de tres partidos, necesitamos de los 18 jugadores de la plantilla y todos tendrán minutos”, asegura Gómez.

En los antelanos continúan de baja los lesionados de larga duración: Andrés, Couto, Peque y Lois. Además, Boán, Pedro, Xabi Lamas y Mauro Sabucedo son duda.

Álex Boán

El defensa albinegro Álex Boán reconoce que “esta semana es especial y muy importante. Especial porque un derbi es el partido que a todos nos gusta jugar y vivir, y más contra el Celanova, que es un gran equipo, con un juego similar al nuestro de posesión y control. Además, hemos deparado buenos partidos estos dos años. Por otro lado, si conseguimos ganar estos dos partidos creo que nos va a permitir estar enganchados a la zona alta de clasificación hasta final de temporada. Pondremos todo de nuestra parte para vencer el derbi y posteriormente el domingo, aprovechando sobre todo el factor de jugar en casa, donde se nos está dando tremendamente bien”.

En el bando visitante, el entrenador Ángel Mociño, que no podrá contar con Joni, Hugo Pérez, Valencia y Javi Gallego, asegura que “ellos son un equipo que está haciendo una gran temporada, creo que su gran fortaleza es que compite muy bien, que son capaces de mantener un ritmo alto, sobre todo sin balón, algo que en esta categoría es muy importante. Además, llegan con mucha gente en el último cuarto con los Carlos, Pedro o Negrete; y tienen uno de los mejores porteros de la categoría”.

En cuanto a disputar tres partidos en una semana, admite que “es lo que toca, lógicamente no es lo mejor, porque somos una categoría amateur y la gente no está tan preparada ni tenemos plantillas tan amplias. Y más nosotros, que llevamos arrastrando muchas bajas durante el año. Supongo que el domingo, que sería el tercer partido de la semana, será peor, y mucho más para la próxima, que se vuelve a repetir secuencia por la Copa. No creo que sea lo mejor, a nivel competitivo, para ninguno de los dos”.

A Moreira, 17:00 horas.