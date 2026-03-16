Remontada y nueva victoria del Sporting Carballiño ante el Nogueira (1-2)

El delantero sportinguista Quique Souto intenta irse con el balón controlado ante la presión de Lucas Currás, del Nogueira.

El Sporting Carballiño se llevó un gran tesoro ante un Nogueira que llegó a estar por delante en el marcador, pero los tantos de Pana y Óscar le dieron la vuelta a la historia, encadenando así su tercera victoria consecutiva, reafirmándo la tercera plaza que le dará derecho a jugar el play off de ascenso.

El respeto a no equivocarse hizo que el arranque del partido estuviese marcado por el trabajo defensivo de ambos, pero fueron los locales quienes estuvieron a punto de marcar por mediación de Hugo Ribao, que en el área pequeña remató un centro de Gabri Moura, pero la gran intervención del portero acabó mandando el balón sobre el larguero.

Los sportinguistas también lo intentaron por el infatigable Quique Souto, cuyo tiro se fue pegado al palo derecho.

En su segunda oportunidad, los afiladores abrieron la lata. Gran asistencia de Hugo Ribao hacia Imrane que al ingresar al área cruzó su remate al palo largo, estableciendo el 1-0.

Este tanto le dio más empuje al equipo de Toño Cerdeiro, que pudo marcar el segundo. Marcos se apropió de una mala cesión de Robin a su portero, pero su remate fue salvando milagrosamente por Artai.

Antes del cierre del primer acto, los visitantes pudieron llegar al empate, sin embargo Lucas se encargó de que el disparo envenenado de Dani Arbo no se colara junto al poste izquierdo.

Los afiladores salieron decididos a poner tierra de por medio, pero una de sus carencias durante la liga fue el escaso acierto que, en este caso, agradecía su rival. Osorio probó dentro del área, pero la manopla de Artai alejaba el peligro y dos minutos más tarde un tiro de Hugo Ribao se fue lamiendo al palo izquierdo.

Si no era por el cancerbero rival, la escasa fortuna se ensañaba con Ander que, con todo a su favor para marcar, se estrelló su disparo en Imrane.

El técnico Aitor Neira realizó dos cambios que terminarían siendo determinantes en el resultado final. La entrada de Champi creo más de un problema a su marcador. En uno de sus desbordes, su centro fue conectado por Quique Souto, pero Lucas, por dos veces salvaría de milagro a los suyos. A continuación, el propio Champi probó desde fuera del área y el meta afilador despejó a un costado cuando los aficionados cantaban el gol.

La insistencia de los carballiñeses encontró su premio. Un gran robo de balón de Quique Souto y su centro encontró la bota de Pana para poner el 1-1.

A partir de ahí el encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante. El Nogueira no se conformaba con el empate, pero la gran acción individual de Gabri Moura lo desaprovechó llegando por el primer palo. Está claro que cuando perdonas, lo acabas pagando en tu propia área. Despiste defensivo que aprovechó Quique Souto para encarar hacia la portería de Lucas, que terminó desestabilizando al ariete, cometiéndole penalti. El especialista Óscar, no falló, engañando por completo a Lucas y estableciendo el 1-2.

El encuentro entró en una fase de mucha tensión, que se quedó en varias protestas y tres amarillas.

El Nogueira, con más corazón que ideas buscó obstinadamente la igualdad, pero ni Gaye pudo romper el vallado visitante, o aparecía Óscar para salvar sobre la línea.

Estaba claro que no era la tarde de los anfitriones y en la última jugada Gabri con la portería a su merced, mandó el balón a las nubes. Pitazo final del árbitro y alegría en los carballiñeses.